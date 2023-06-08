https://ria.ru/20230608/obstrel-1876976555.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку

Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 08.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку

Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:03

2023-06-08T15:03

2023-06-08T15:03

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.30 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.15 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен в западной части Донецка. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, нато, происшествия