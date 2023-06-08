https://ria.ru/20230608/obstrel-1876973113.html

Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки

Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки - РИА Новости, 08.06.2023

Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки

Украинские войска обстреляли Горловку, прямыми попаданиями снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:56

2023-06-08T14:56

2023-06-08T14:56

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, прямыми попаданиями снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы подвергли обстрелу центр Горловки. Прямыми попаданиями вражеских снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало об обстреле Горловки украинскими войсками, выпустившими 23 ракеты из РСЗО. Мэр города Приходько сообщил о трех пострадавших, которые на момент обстрела находились на центральном рынке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230608/obstrel-1876957341.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия