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Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки
Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки - РИА Новости, 08.06.2023
Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки
Украинские войска обстреляли Горловку, прямыми попаданиями снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:56
2023-06-08T14:56
2023-06-08T14:56
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, прямыми попаданиями снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы подвергли обстрелу центр Горловки. Прямыми попаданиями вражеских снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало об обстреле Горловки украинскими войсками, выпустившими 23 ракеты из РСЗО. Мэр города Приходько сообщил о трех пострадавших, которые на момент обстрела находились на центральном рынке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки
Мэр Горловки Приходько: Дворец культуры "Шахтер" получил повреждения от попадания снарядов