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Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876973113.html
Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки
Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки - РИА Новости, 08.06.2023
Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки
Украинские войска обстреляли Горловку, прямыми попаданиями снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:56
2023-06-08T14:56
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, прямыми попаданиями снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "Украинские террористы подвергли обстрелу центр Горловки. Прямыми попаданиями вражеских снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало об обстреле Горловки украинскими войсками, выпустившими 23 ракеты из РСЗО. Мэр города Приходько сообщил о трех пострадавших, которые на момент обстрела находились на центральном рынке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Дворец культуры получил повреждения при обстреле ВСУ Горловки

Мэр Горловки Приходько: Дворец культуры "Шахтер" получил повреждения от попадания снарядов

© Фото : Приходько РИК / TelegramДворец культуры "Шахтер" в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ
Дворец культуры Шахтер в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Дворец культуры "Шахтер" в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, прямыми попаданиями снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
«
"Украинские террористы подвергли обстрелу центр Горловки. Прямыми попаданиями вражеских снарядов поврежден Дворец культуры "Шахтер", - написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало об обстреле Горловки украинскими войсками, выпустившими 23 ракеты из РСЗО. Мэр города Приходько сообщил о трех пострадавших, которые на момент обстрела находились на центральном рынке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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