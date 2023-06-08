https://ria.ru/20230608/obstrel-1876957341.html
Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани
Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани - РИА Новости, 08.06.2023
Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимира Зеленского ждет скамья подсудимых, на которой он ответит в том числе за обстрелы... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:25
2023-06-08T14:25
2023-06-08T14:25
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир зеленский
владимир сальдо
херсон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876939382_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_7e93f27406cc171b847cff465bdcddb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимира Зеленского ждет скамья подсудимых, на которой он ответит в том числе за обстрелы мирного населения. Ранее Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации людей из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань, есть жертвы и раненые. В числе погибших – беременная женщина. "Сообщают, что сегодня в Херсоне находится киевский главарь Зеленский. Кровь сегодняшних невинных жертв ложится лично на него. Когда он будет исполнять свои репризы на скамье подсудимых – в длинном списке преступлений будет и обстрел Голой Пристани 8 июня 2023 года", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html
херсонская область
херсон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876939382_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_513581e6786b1b284978c65b9451002f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , владимир зеленский, владимир сальдо, херсон, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Херсон, Россия
Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани
Сальдо заявил, что Зеленский на скамье подсудимых ответит за обстрел Голой Пристани