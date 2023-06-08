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Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани

Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани - РИА Новости, 08.06.2023

Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимира Зеленского ждет скамья подсудимых, на которой он ответит в том числе за обстрелы... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:25

2023-06-08T14:25

2023-06-08T14:25

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

владимир зеленский

владимир сальдо

херсон

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимира Зеленского ждет скамья подсудимых, на которой он ответит в том числе за обстрелы мирного населения. Ранее Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации людей из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань, есть жертвы и раненые. В числе погибших – беременная женщина. "Сообщают, что сегодня в Херсоне находится киевский главарь Зеленский. Кровь сегодняшних невинных жертв ложится лично на него. Когда он будет исполнять свои репризы на скамье подсудимых – в длинном списке преступлений будет и обстрел Голой Пристани 8 июня 2023 года", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html

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