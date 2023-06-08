Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876957341.html
Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани
Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани - РИА Новости, 08.06.2023
Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимира Зеленского ждет скамья подсудимых, на которой он ответит в том числе за обстрелы... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:25
2023-06-08T14:25
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир зеленский
владимир сальдо
херсон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876939382_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_7e93f27406cc171b847cff465bdcddb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимира Зеленского ждет скамья подсудимых, на которой он ответит в том числе за обстрелы мирного населения. Ранее Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации людей из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань, есть жертвы и раненые. В числе погибших – беременная женщина. "Сообщают, что сегодня в Херсоне находится киевский главарь Зеленский. Кровь сегодняшних невинных жертв ложится лично на него. Когда он будет исполнять свои репризы на скамье подсудимых – в длинном списке преступлений будет и обстрел Голой Пристани 8 июня 2023 года", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html
херсонская область
херсон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876939382_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_513581e6786b1b284978c65b9451002f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , владимир зеленский, владимир сальдо, херсон, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Херсон, Россия
Сальдо заявил, что Зеленский ответит за обстрел Голой Пристани

Сальдо заявил, что Зеленский на скамье подсудимых ответит за обстрел Голой Пристани

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани
Последствия обстрела пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимира Зеленского ждет скамья подсудимых, на которой он ответит в том числе за обстрелы мирного населения.
Ранее Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации людей из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань, есть жертвы и раненые. В числе погибших – беременная женщина.
«
"Сообщают, что сегодня в Херсоне находится киевский главарь Зеленский. Кровь сегодняшних невинных жертв ложится лично на него. Когда он будет исполнять свои репризы на скамье подсудимых – в длинном списке преступлений будет и обстрел Голой Пристани 8 июня 2023 года", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия обстрела Шебекино
ГИБДД может пересмотреть штрафы для водителей, вывозивших людей из Шебекино
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир ЗеленскийВладимир СальдоХерсонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала