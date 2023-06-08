https://ria.ru/20230608/obstrel-1876946893.html

Девушка погибла при обстреле Горловки

Девушка погибла при обстреле Горловки - РИА Новости, 08.06.2023

Девушка погибла при обстреле Горловки

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько в четверг. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:02

2023-06-08T14:02

2023-06-08T14:02

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько в четверг. "Увы, один человек погиб. Молодая девушка", - написал мэр. Кроме того, мэр ранее сообщил о девяти пострадавших. Входит ли погибшая в это число, пока неясно. Сегодня днем по Центрально-Городскому району Горловки украинские войска выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра, а до этого по центру города прилетели еще 23 ракеты РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230605/obstrel-1876332892.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия