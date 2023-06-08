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Девушка погибла при обстреле Горловки
Девушка погибла при обстреле Горловки - РИА Новости, 08.06.2023
Девушка погибла при обстреле Горловки
Мирная жительница погибла при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько в четверг. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:02
2023-06-08T14:02
2023-06-08T14:02
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько в четверг. "Увы, один человек погиб. Молодая девушка", - написал мэр. Кроме того, мэр ранее сообщил о девяти пострадавших. Входит ли погибшая в это число, пока неясно. Сегодня днем по Центрально-Городскому району Горловки украинские войска выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра, а до этого по центру города прилетели еще 23 ракеты РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876332892.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Девушка погибла при обстреле Горловки
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели девушки при обстреле ВСУ