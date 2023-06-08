https://ria.ru/20230608/obstrel-1876924521.html
Четыре человека пострадали при обстреле Луганска
Четыре человека пострадали при обстреле Луганска - РИА Новости, 08.06.2023
Четыре человека пострадали при обстреле Луганска
Четыре человека пострадали в результате обстрела Луганска со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:03
2023-06-08T13:03
2023-06-08T13:11
луганск
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876867344_0:873:1270:1587_1920x0_80_0_0_ae87f6d61989ed650583c029b99af283.png
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате обстрела Луганска со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Около 10 утра украинские нацисты нанесли удар по промзоне Луганска. На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал Пасечник.На месте происшествия продолжают работу спасатели и медики.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Полковник ЛНР Виталий Киселев позже сообщил, что украинские войска, предположительно, нанесли удар ракетами Storm Shadow.
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875512529.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876867344_0:559:1270:1512_1920x0_80_0_0_e9de48783fbd8e42aa10b8c4e94d13ed.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия
Луганск, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Происшествия
Четыре человека пострадали при обстреле Луганска
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о ранении четырех человека из-за обстрела Луганска