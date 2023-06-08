https://ria.ru/20230608/obstrel-1876924521.html

Четыре человека пострадали при обстреле Луганска

Четыре человека пострадали при обстреле Луганска - РИА Новости, 08.06.2023

Четыре человека пострадали при обстреле Луганска

Четыре человека пострадали в результате обстрела Луганска со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:03

2023-06-08T13:03

2023-06-08T13:11

луганск

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате обстрела Луганска со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Около 10 утра украинские нацисты нанесли удар по промзоне Луганска. На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал Пасечник.На месте происшествия продолжают работу спасатели и медики.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Полковник ЛНР Виталий Киселев позже сообщил, что украинские войска, предположительно, нанесли удар ракетами Storm Shadow.

https://ria.ru/20230601/obstrel-1875512529.html

луганск

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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия