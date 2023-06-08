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Украинские войска обстреляли Донецк 12 снарядами - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876907638.html
Украинские войска обстреляли Донецк 12 снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 12 снарядами - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк 12 снарядами
Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:18
2023-06-08T12:18
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.00 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.45 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Гольмовскому. О последствиях пока не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен в западной части Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230607/les-1876803897.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк 12 снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.00 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.45 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, украинские войска выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Гольмовскому. О последствиях пока не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Куйбышевский район также расположен в западной части Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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