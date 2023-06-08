https://ria.ru/20230608/obstrel-1876880637.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 08.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:53

2023-06-08T10:53

2023-06-08T10:59

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10:20 - населенный пункт Дачное – город Донецк : выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется. Последствия - тоже. По данным местного телеканала "Юнион", над Донецком работают силы ПВО.

https://ria.ru/20230607/shebekino-1876716034.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия