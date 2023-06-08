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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:53
2023-06-08T10:53
2023-06-08T10:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10:20 - населенный пункт Дачное – город Донецк : выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется. Последствия - тоже. По данным местного телеканала "Юнион", над Донецком работают силы ПВО.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку