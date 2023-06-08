https://ria.ru/20230608/obstrel-1876850693.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 08.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили 13 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:33

2023-06-08T08:33

2023-06-08T08:49

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 13 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230608/obstrely-1876850803.html

горловка

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия