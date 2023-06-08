https://ria.ru/20230608/obstrel-1876850693.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили 13 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:33
2023-06-08T08:33
2023-06-08T08:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 13 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/obstrely-1876850803.html
горловка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили 13 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки