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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 08.06.2023 (обновлено: 08:49 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876850693.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили 13 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:33
2023-06-08T08:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 13 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/obstrely-1876850803.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили 13 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 13 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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