https://ria.ru/20230608/obstrel-1876850056.html

Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 08.06.2023

Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска с 06.50 по 07.35 выпустили 20 снарядов по Донецку, Ясиноватой, Горловке и Александровке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:21

2023-06-08T08:21

2023-06-08T08:21

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска с 06.50 по 07.35 выпустили 20 снарядов по Донецку, Ясиноватой, Горловке и Александровке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватая подверглась обстрелам в 07.35, по ней выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В это же время украинские войска выпустили по Горловке три снаряда калибром 152 миллиметра. Также в 07.35 обстрелам подверглась Александровка, по которой выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230607/postradavshie-1876833145.html

https://ria.ru/20230607/les-1876803897.html

донецк

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

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донецк, ясиноватая, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия