В Херсонской области проведут обеззараживание подтопленных территорий
Сальдо: обеззараживание подтопленных районов Херсонской области проведут силами ВС России
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСадовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС
Садовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обеззараживание подтопленных территорий Херсонской области будет проводиться силами ВС РФ, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Обеззараживание территорий планируется осуществить силами ВС РФ, которые имеют для этого специальные средства. На первом этапе ликвидации последствий восстановим нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру", - написал Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг вечером врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число эвакуированных с затопленных территорий региона достигло уже 5 тысяч человек, а прямой ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления, предварительно, превысит 1,5 миллиарда рублей.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.