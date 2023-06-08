Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области проведут обеззараживание подтопленных территорий - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obezzarazhivanie-1877100173.html
В Херсонской области проведут обеззараживание подтопленных территорий
В Херсонской области проведут обеззараживание подтопленных территорий - РИА Новости, 08.06.2023
В Херсонской области проведут обеззараживание подтопленных территорий
Обеззараживание подтопленных территорий Херсонской области будет проводиться силами ВС РФ, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:32
2023-06-08T22:32
специальная военная операция на украине
жкх
россия
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
киев
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876973670_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c450a22fb30d2d66f0abe40f18d9406.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обеззараживание подтопленных территорий Херсонской области будет проводиться силами ВС РФ, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Обеззараживание территорий планируется осуществить силами ВС РФ, которые имеют для этого специальные средства. На первом этапе ликвидации последствий восстановим нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру", - написал Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В четверг вечером врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число эвакуированных с затопленных территорий региона достигло уже 5 тысяч человек, а прямой ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления, предварительно, превысит 1,5 миллиарда рублей. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
россия
херсонская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876973670_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b4994e078a1d4510cc7aafb7ca19350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, киев, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Россия, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Сальдо, Киев, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Происшествия
В Херсонской области проведут обеззараживание подтопленных территорий

Сальдо: обеззараживание подтопленных районов Херсонской области проведут силами ВС России

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСадовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС
Садовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Садовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обеззараживание подтопленных территорий Херсонской области будет проводиться силами ВС РФ, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Обеззараживание территорий планируется осуществить силами ВС РФ, которые имеют для этого специальные средства. На первом этапе ликвидации последствий восстановим нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру", - написал Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг вечером врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число эвакуированных с затопленных территорий региона достигло уже 5 тысяч человек, а прямой ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления, предварительно, превысит 1,5 миллиарда рублей.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
6 июня, 13:50
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХРоссияХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир СальдоКиевСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала