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Британский регулятор предупредил о рисках развития нейротехнологий - РИА Новости, 08.06.2023
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17:50 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/neyrotekhnologii-1877045706.html
Британский регулятор предупредил о рисках развития нейротехнологий
Британский регулятор предупредил о рисках развития нейротехнологий - РИА Новости, 08.06.2023
Британский регулятор предупредил о рисках развития нейротехнологий
Управление комиссара по информации (ICO) в Великобритании предупредило о рисках быстрого развития нейротехнологий и заявило о необходимости регулирования этой... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:50
2023-06-08T17:50
технологии
великобритания
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Управление комиссара по информации (ICO) в Великобритании предупредило о рисках быстрого развития нейротехнологий и заявило о необходимости регулирования этой области, следует из опубликованного отчета ведомства. "Нейротехнологии могут собирать информацию, о которой люди не осведомлены. Нейроданные могут включать оценку эмоционального состояния, рабочего места, участия в обучении и его эффективности, а также медицинскую информацию о психологическом здоровье и многие другие типы данных. Организации могут значительно поставить под угрозу права людей о защите информации, собирая и обрабатывая эти категории личной информации", - сказано в документе. По оценке регулятора, обработка нейроданных является новой областью в науке и может представлять угрозу из-за характера собираемой личной информации, в частности, могут возникнуть "новые формы дискриминации". Особый риск может представлять сбор и анализ эмоций и манеры поведения, отмечается в отчете. Ранее сообщалось, что мужчина с парализованными ногами и частично парализованными руками снова получил возможность двигать конечностями благодаря имплантам в мозге. Когда он думает о ходьбе, то усовершенствованные импланты регистрируют электрическую активность в коре головного мозга и передают сигнал по беспроводной связи на компьютер, который он носит с собой в рюкзаке. Затем компьютер передает сигнал на спинальный генератор импульсов.
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технологии, великобритания, в мире
Технологии, Великобритания, В мире
Британский регулятор предупредил о рисках развития нейротехнологий

Управление комиссара по информации в Британии предупредило о рисках из-за нейротехнологий

© Fotolia / SSilver Нейроны в головном мозге человека
Нейроны в головном мозге человека - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Fotolia / SSilver
Нейроны в головном мозге человека. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Управление комиссара по информации (ICO) в Великобритании предупредило о рисках быстрого развития нейротехнологий и заявило о необходимости регулирования этой области, следует из опубликованного отчета ведомства.
«
"Нейротехнологии могут собирать информацию, о которой люди не осведомлены. Нейроданные могут включать оценку эмоционального состояния, рабочего места, участия в обучении и его эффективности, а также медицинскую информацию о психологическом здоровье и многие другие типы данных. Организации могут значительно поставить под угрозу права людей о защите информации, собирая и обрабатывая эти категории личной информации", - сказано в документе.
По оценке регулятора, обработка нейроданных является новой областью в науке и может представлять угрозу из-за характера собираемой личной информации, в частности, могут возникнуть "новые формы дискриминации". Особый риск может представлять сбор и анализ эмоций и манеры поведения, отмечается в отчете.
Ранее сообщалось, что мужчина с парализованными ногами и частично парализованными руками снова получил возможность двигать конечностями благодаря имплантам в мозге. Когда он думает о ходьбе, то усовершенствованные импланты регистрируют электрическую активность в коре головного мозга и передают сигнал по беспроводной связи на компьютер, который он носит с собой в рюкзаке. Затем компьютер передает сигнал на спинальный генератор импульсов.
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