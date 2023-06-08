https://ria.ru/20230608/neyrotekhnologii-1877045706.html

Британский регулятор предупредил о рисках развития нейротехнологий

Британский регулятор предупредил о рисках развития нейротехнологий - РИА Новости, 08.06.2023

Британский регулятор предупредил о рисках развития нейротехнологий

Управление комиссара по информации (ICO) в Великобритании предупредило о рисках быстрого развития нейротехнологий и заявило о необходимости регулирования этой... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:50

2023-06-08T17:50

2023-06-08T17:50

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Управление комиссара по информации (ICO) в Великобритании предупредило о рисках быстрого развития нейротехнологий и заявило о необходимости регулирования этой области, следует из опубликованного отчета ведомства. "Нейротехнологии могут собирать информацию, о которой люди не осведомлены. Нейроданные могут включать оценку эмоционального состояния, рабочего места, участия в обучении и его эффективности, а также медицинскую информацию о психологическом здоровье и многие другие типы данных. Организации могут значительно поставить под угрозу права людей о защите информации, собирая и обрабатывая эти категории личной информации", - сказано в документе. По оценке регулятора, обработка нейроданных является новой областью в науке и может представлять угрозу из-за характера собираемой личной информации, в частности, могут возникнуть "новые формы дискриминации". Особый риск может представлять сбор и анализ эмоций и манеры поведения, отмечается в отчете. Ранее сообщалось, что мужчина с парализованными ногами и частично парализованными руками снова получил возможность двигать конечностями благодаря имплантам в мозге. Когда он думает о ходьбе, то усовершенствованные импланты регистрируют электрическую активность в коре головного мозга и передают сигнал по беспроводной связи на компьютер, который он носит с собой в рюкзаке. Затем компьютер передает сигнал на спинальный генератор импульсов.

https://ria.ru/20230514/ugroza-1871584812.html

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технологии, великобритания, в мире