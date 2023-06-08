https://ria.ru/20230608/nagrady-1876884215.html
Бойцам, отбившим атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, вручили госнаграды
Бойцам, отбившим атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, вручили госнаграды - РИА Новости, 08.06.2023
Бойцам, отбившим атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, вручили госнаграды
Российским военнослужащим, отбившим атаки ВСУ на южно-донецком направлении, вручены государственные награды, сообщили в четверг в Минобороны России и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:05
2023-06-08T11:05
2023-06-08T11:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
виктор горемыкин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским военнослужащим, отбившим атаки ВСУ на южно-донецком направлении, вручены государственные награды, сообщили в четверг в Минобороны России и опубликовали соответствующее видео. Церемония награждения офицеров и солдат подразделений группировки войск "Восток", проявившим мужество при удержании позиций в ходе наступления ВСУ на южно-донецком направлении, прошла как на позициях на передовой, так и в одном из медицинских учреждений Южного военного округа. Награды вручил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. "Сегодня вы получаете заслуженные государственные награды... Выстояли, выдержали – молодцы! Спасибо вам!" - сказал генерал-полковник, обращаясь к военнослужащим на вручении наград. Боевые ордена и медали получили военнослужащие объединений Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота, проявившие героизм при отражении попыток наступления ВСУ. Среди наград - ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена святого Георгия – Георгиевский крест. Как объявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за три дня контрнаступления, начавшегося 4 июня на пяти направлениях, потеряли до 3715 военнослужащих, а также 52 танка, 48 орудий и 7 самолетов. Со стороны России, рассказал Шойгу, погиб 71 военнослужащий. Особый героизм при отражении украинского контрнаступления проявила 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, виктор горемыкин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Виктор Горемыкин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцам, отбившим атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, вручили госнаграды
Генерал Горемыкин вручил госнаграды отбившим атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении бойцам
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Российским военнослужащим, отбившим атаки ВСУ на южно-донецком направлении, вручены государственные награды, сообщили в четверг в Минобороны России и опубликовали соответствующее видео
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Церемония награждения офицеров и солдат подразделений группировки войск "Восток", проявившим мужество при удержании позиций в ходе наступления ВСУ на южно-донецком направлении, прошла как на позициях на передовой, так и в одном из медицинских учреждений Южного военного округа.
Награды вручил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
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"Сегодня вы получаете заслуженные государственные награды... Выстояли, выдержали – молодцы! Спасибо вам!" - сказал генерал-полковник, обращаясь к военнослужащим на вручении наград.
Боевые ордена и медали получили военнослужащие объединений Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота, проявившие героизм при отражении попыток наступления ВСУ. Среди наград - ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена святого Георгия – Георгиевский крест.
Как объявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за три дня контрнаступления, начавшегося 4 июня на пяти направлениях, потеряли до 3715 военнослужащих, а также 52 танка, 48 орудий и 7 самолетов. Со стороны России, рассказал Шойгу, погиб 71 военнослужащий.
Особый героизм при отражении украинского контрнаступления проявила 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева.