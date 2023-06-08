https://ria.ru/20230608/nagrady-1876884215.html

Бойцам, отбившим атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, вручили госнаграды

Бойцам, отбившим атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, вручили госнаграды - РИА Новости, 08.06.2023

Бойцам, отбившим атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, вручили госнаграды

Российским военнослужащим, отбившим атаки ВСУ на южно-донецком направлении, вручены государственные награды, сообщили в четверг в Минобороны России и... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:05

2023-06-08T11:05

2023-06-08T11:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

виктор горемыкин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским военнослужащим, отбившим атаки ВСУ на южно-донецком направлении, вручены государственные награды, сообщили в четверг в Минобороны России и опубликовали соответствующее видео. Церемония награждения офицеров и солдат подразделений группировки войск "Восток", проявившим мужество при удержании позиций в ходе наступления ВСУ на южно-донецком направлении, прошла как на позициях на передовой, так и в одном из медицинских учреждений Южного военного округа. Награды вручил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. "Сегодня вы получаете заслуженные государственные награды... Выстояли, выдержали – молодцы! Спасибо вам!" - сказал генерал-полковник, обращаясь к военнослужащим на вручении наград. Боевые ордена и медали получили военнослужащие объединений Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота, проявившие героизм при отражении попыток наступления ВСУ. Среди наград - ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена святого Георгия – Георгиевский крест. Как объявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за три дня контрнаступления, начавшегося 4 июня на пяти направлениях, потеряли до 3715 военнослужащих, а также 52 танка, 48 орудий и 7 самолетов. Со стороны России, рассказал Шойгу, погиб 71 военнослужащий. Особый героизм при отражении украинского контрнаступления проявила 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, виктор горемыкин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)