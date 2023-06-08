https://ria.ru/20230608/most-1877098391.html

Аксенов рассказал о мерах по защите Крымского моста

Аксенов рассказал о мерах по защите Крымского моста - РИА Новости, 08.06.2023

Аксенов рассказал о мерах по защите Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту предпринимаются максимальные меры защиты. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T22:05

2023-06-08T22:05

2023-06-08T22:05

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту предпринимаются максимальные меры защиты. "Федеральной службой безопасности, которая отвечает за безопасность на мосту, предпринимаются максимальные меры, чтобы не дать возможность провести что-либо крупное, что может нанести ущерб мосту", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Кроме того, по его словам, мост также прикрыт с точки зрения противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей аксенов (политик), общество