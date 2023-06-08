https://ria.ru/20230608/most-1877098391.html
Аксенов рассказал о мерах по защите Крымского моста
Аксенов рассказал о мерах по защите Крымского моста - РИА Новости, 08.06.2023
Аксенов рассказал о мерах по защите Крымского моста
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту предпринимаются максимальные меры защиты. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:05
2023-06-08T22:05
2023-06-08T22:05
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту предпринимаются максимальные меры защиты. "Федеральной службой безопасности, которая отвечает за безопасность на мосту, предпринимаются максимальные меры, чтобы не дать возможность провести что-либо крупное, что может нанести ущерб мосту", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Кроме того, по его словам, мост также прикрыт с точки зрения противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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сергей аксенов (политик), общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Общество
Аксенов рассказал о мерах по защите Крымского моста
Глава региона Аксенов: на Крымском мосту обеспечивают максимальные меры защиты