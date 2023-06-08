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Ефимов: 20% вложений в обрабатывающую отрасль Москвы сделали резиденты ОЭЗ - РИА Новости, 08.06.2023
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10:10 08.06.2023 (обновлено: 10:13 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/moskva-1876863432.html
Ефимов: 20% вложений в обрабатывающую отрасль Москвы сделали резиденты ОЭЗ
Ефимов: 20% вложений в обрабатывающую отрасль Москвы сделали резиденты ОЭЗ - РИА Новости, 08.06.2023
Ефимов: 20% вложений в обрабатывающую отрасль Москвы сделали резиденты ОЭЗ
Вложения компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в обрабатывающие производства города в 2022 году обеспечили 20% от общих... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:10
2023-06-08T10:13
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вложения компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в обрабатывающие производства города в 2022 году обеспечили 20% от общих инвестиций в отрасль, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам прошлого года почти 20% инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности города пришлось на резидентов особой экономической зоны. Они также создали почти две тысячи рабочих мест, что на 40% больше, чем годом ранее", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в городе в последнее время открываются в основном компактные заводы, создающие изделия с высокой интеллектуальной составляющей. При этом 10–15 производств ежегодно локализуются в столичной ОЭЗ.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, первенство по инвестициям среди резидентов ОЭЗ держат компании из отрасли микроэлектроники, а также производители лекарств и медицинского оборудования.В настоящее время в ОЭЗ работают свыше 200 предприятий, 90 из которых имеют статус резидента, дающий существенные налоговые льготы, уточняется в сообщении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: 20% вложений в обрабатывающую отрасль Москвы сделали резиденты ОЭЗ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вложения компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в обрабатывающие производства города в 2022 году обеспечили 20% от общих инвестиций в отрасль, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По итогам прошлого года почти 20% инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности города пришлось на резидентов особой экономической зоны. Они также создали почти две тысячи рабочих мест, что на 40% больше, чем годом ранее", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Он добавил, что в городе в последнее время открываются в основном компактные заводы, создающие изделия с высокой интеллектуальной составляющей. При этом 10–15 производств ежегодно локализуются в столичной ОЭЗ.
Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, первенство по инвестициям среди резидентов ОЭЗ держат компании из отрасли микроэлектроники, а также производители лекарств и медицинского оборудования.
В настоящее время в ОЭЗ работают свыше 200 предприятий, 90 из которых имеют статус резидента, дающий существенные налоговые льготы, уточняется в сообщении.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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