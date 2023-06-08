https://ria.ru/20230608/moskva-1876863432.html

Ефимов: 20% вложений в обрабатывающую отрасль Москвы сделали резиденты ОЭЗ

Ефимов: 20% вложений в обрабатывающую отрасль Москвы сделали резиденты ОЭЗ - РИА Новости, 08.06.2023

Ефимов: 20% вложений в обрабатывающую отрасль Москвы сделали резиденты ОЭЗ

Вложения компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в обрабатывающие производства города в 2022 году обеспечили 20% от общих... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:10

2023-06-08T10:10

2023-06-08T10:13

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871231591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34e884de7e0f6c76aad39b2a68ed3e3a.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вложения компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в обрабатывающие производства города в 2022 году обеспечили 20% от общих инвестиций в отрасль, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам прошлого года почти 20% инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности города пришлось на резидентов особой экономической зоны. Они также создали почти две тысячи рабочих мест, что на 40% больше, чем годом ранее", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в городе в последнее время открываются в основном компактные заводы, создающие изделия с высокой интеллектуальной составляющей. При этом 10–15 производств ежегодно локализуются в столичной ОЭЗ.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, первенство по инвестициям среди резидентов ОЭЗ держат компании из отрасли микроэлектроники, а также производители лекарств и медицинского оборудования.В настоящее время в ОЭЗ работают свыше 200 предприятий, 90 из которых имеют статус резидента, дающий существенные налоговые льготы, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230607/promproizvodstvo-1876565552.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)