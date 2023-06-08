https://ria.ru/20230608/moldaviya-1876879547.html
Оппозиция Молдавии призвала отозвать проект о переименовании Дня Победы
Оппозиция Молдавии призвала отозвать проект о переименовании Дня Победы - РИА Новости, 08.06.2023
Оппозиция Молдавии призвала отозвать проект о переименовании Дня Победы
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов настаивает на исключении из повестки парламента Молдавии законопроекта о переименовании Дня Победы и переноса его... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:51
2023-06-08T10:51
2023-06-08T10:51
в мире
молдавия
день победы
парламент молдавии
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов настаивает на исключении из повестки парламента Молдавии законопроекта о переименовании Дня Победы и переноса его празднования на 8 мая, заявил вице-спикер законодательного органа от оппозиции Влад Батрынча. В среду в парламенте Молдавии по инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов прошли общественные слушания по законопроекту, который предусматривает перенос даты празднования Дня Победы с 9 на 8 мая и его переименование в День поминовения и примирения. Участники общественных слушаний потребовали отозвать эту инициативу. "Призываем отозвать из повестки дня законопроект, который касается 9 мая, мы считаем его провокацией и попыткой разделить общество. Традиционно, для Молдавии и других стран 9 мая - это День Победы над нацизмом", - заявил Батрынча на заседании парламента. Депутаты правящей партии отказались поддержать инициативу оппозиции, поэтому проект остался в повестке. Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230607/moldavia-1876750685.html
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, день победы, парламент молдавии
В мире, Молдавия, День Победы, Парламент Молдавии
Оппозиция Молдавии призвала отозвать проект о переименовании Дня Победы
Оппозиция Молдавии хочет исключить из повестки парламента проект переименования Дня Победы
КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов настаивает на исключении из повестки парламента Молдавии законопроекта о переименовании Дня Победы и переноса его празднования на 8 мая, заявил вице-спикер законодательного органа от оппозиции Влад Батрынча.
В среду в парламенте Молдавии по инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов прошли общественные слушания по законопроекту, который предусматривает перенос даты празднования Дня Победы с 9 на 8 мая и его переименование в День поминовения и примирения. Участники общественных слушаний потребовали отозвать эту инициативу.
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"Призываем отозвать из повестки дня законопроект, который касается 9 мая, мы считаем его провокацией и попыткой разделить общество. Традиционно, для Молдавии и других стран 9 мая - это День Победы над нацизмом", - заявил Батрынча на заседании парламента.
Депутаты правящей партии отказались поддержать инициативу оппозиции, поэтому проект остался в повестке.
Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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