https://ria.ru/20230608/moldaviya-1876879547.html

Оппозиция Молдавии призвала отозвать проект о переименовании Дня Победы

Оппозиция Молдавии призвала отозвать проект о переименовании Дня Победы - РИА Новости, 08.06.2023

Оппозиция Молдавии призвала отозвать проект о переименовании Дня Победы

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов настаивает на исключении из повестки парламента Молдавии законопроекта о переименовании Дня Победы и переноса его... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:51

2023-06-08T10:51

2023-06-08T10:51

в мире

молдавия

день победы

парламент молдавии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов настаивает на исключении из повестки парламента Молдавии законопроекта о переименовании Дня Победы и переноса его празднования на 8 мая, заявил вице-спикер законодательного органа от оппозиции Влад Батрынча. В среду в парламенте Молдавии по инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов прошли общественные слушания по законопроекту, который предусматривает перенос даты празднования Дня Победы с 9 на 8 мая и его переименование в День поминовения и примирения. Участники общественных слушаний потребовали отозвать эту инициативу. "Призываем отозвать из повестки дня законопроект, который касается 9 мая, мы считаем его провокацией и попыткой разделить общество. Традиционно, для Молдавии и других стран 9 мая - это День Победы над нацизмом", - заявил Батрынча на заседании парламента. Депутаты правящей партии отказались поддержать инициативу оппозиции, поэтому проект остался в повестке. Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230607/moldavia-1876750685.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, день победы, парламент молдавии