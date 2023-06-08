https://ria.ru/20230608/moldavia-1877063202.html
Молдавская оппозиция устроила акцию протеста против милитаризации страны
Молдавская оппозиция устроила акцию протеста против милитаризации страны - РИА Новости, 08.06.2023
Молдавская оппозиция устроила акцию протеста против милитаризации страны
Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" организовала в Кишиневе очередную акцию протеста против милитаризации страны, в этот раз у здания министерства... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:59
2023-06-08T18:59
2023-06-08T19:10
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КИШИНЕВ, 8 июн – РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" организовала в Кишиневе очередную акцию протеста против милитаризации страны, в этот раз у здания министерства обороны республики. "Партия "Возрождение" продолжает серию акций против вооружения нашей страны. Чтобы еще раз показать, что Молдова – мирная страна, принесли цветы и голубей к министерству обороны. Цветы установили в дуло пушек, стоящих на входе, а птицы мирно уселись на ствол орудий", - сообщил в своем Telegram-канале один из лидеров пикета Юрий Витнянский. По его словам, протестующие требовали прекратить накачивать Молдавию вооружением. "Наша страна, наш народ не собирается ни с кем воевать. Одиннадцатая статья Конституции четко указывает на нейтралитет Молдовы. Так давайте придерживаться этого нейтралитета и не идти на поводу у Запада. Молдове нужен мир, сильная экономика, инвестиции и грамотная социальная политика", - подчеркнул он. В среду непарламентская партия "Возрождение", в которую перешли депутаты от партии социалистов Александр Нестеровский и Ирина Лозован, организовала пикет у здания офиса представительства Евросоюза в Кишиневе, требуя сохранения нейтралитета республики, а также выступая против милитаризации Молдавии. Ранее Нестеровский и Лозован вместе со своими сторонниками провели митинг в знак протеста против нарушения нейтралитета республики у здания представительства НАТО в Кишиневе. Во время него Нестеровский разорвал флаг НАТО, напечатанный в большом размере на картоне, а другой подобный облил красной краской, заявив, что "НАТО не место в нашей мирной и благословенной стране" и оно "должно уйти на свалку истории".
https://ria.ru/20230607/moldavia-1876750685.html
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в мире, молдавия, кишинев, возрождение, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Возрождение, НАТО
Молдавская оппозиция устроила акцию протеста против милитаризации страны
Молдавская оппозиция провела акцию протеста против милитаризации у здания Минобороны
КИШИНЕВ, 8 июн – РИА Новости.
Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" организовала в Кишиневе очередную акцию протеста
против милитаризации страны, в этот раз у здания министерства обороны республики.
"Партия "Возрождение" продолжает серию акций против вооружения нашей страны. Чтобы еще раз показать, что Молдова – мирная страна, принесли цветы и голубей к министерству обороны. Цветы установили в дуло пушек, стоящих на входе, а птицы мирно уселись на ствол орудий", - сообщил в своем Telegram-канале один из лидеров пикета Юрий Витнянский.
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По его словам, протестующие требовали прекратить накачивать Молдавию вооружением.
"Наша страна, наш народ не собирается ни с кем воевать. Одиннадцатая статья Конституции четко указывает на нейтралитет Молдовы. Так давайте придерживаться этого нейтралитета и не идти на поводу у Запада. Молдове нужен мир, сильная экономика, инвестиции и грамотная социальная политика", - подчеркнул он.
В среду непарламентская партия "Возрождение", в которую перешли депутаты от партии социалистов Александр Нестеровский и Ирина Лозован, организовала пикет у здания офиса представительства Евросоюза в Кишиневе, требуя сохранения нейтралитета республики, а также выступая против милитаризации Молдавии.
Ранее Нестеровский и Лозован вместе со своими сторонниками провели митинг в знак протеста против нарушения нейтралитета республики у здания представительства НАТО в Кишиневе. Во время него Нестеровский разорвал флаг НАТО, напечатанный в большом размере на картоне, а другой подобный облил красной краской, заявив, что "НАТО не место в нашей мирной и благословенной стране" и оно "должно уйти на свалку истории".
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