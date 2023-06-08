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Жителей Херсонской области предупредили о минах на подтопленных территориях

Жителей Херсонской области предупредили о минах на подтопленных территориях - РИА Новости, 08.06.2023

Жителей Херсонской области предупредили о минах на подтопленных территориях

Течение после разрушения Каховской ГЭС может принести мины и другие опасные объекты на подтопленные территории, жителям следует быть аккуратнее, сообщил в своем РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:14

2023-06-08T12:14

2023-06-08T12:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

андрей алексеенко

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Течение после разрушения Каховской ГЭС может принести мины и другие опасные объекты на подтопленные территории, жителям следует быть аккуратнее, сообщил в своем телеграм-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. "Оперштаб предупреждает, что возможен принос течением мин и других опасных объектов. Как только спадёт вода, сразу начнем инженерную разведку территорий. Но пока будьте максимально осторожны!" - написал Алексеенко. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Как говорил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев ранее, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.

херсонская область

новая каховка

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