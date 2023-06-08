https://ria.ru/20230608/lifty-1877065843.html

Первые лифты по масштабной программе замены заработали в Нижнем Новгороде

Первые лифты по масштабной программе замены заработали в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 08.06.2023

Первые лифты по масштабной программе замены заработали в Нижнем Новгороде

Первые лифты, обновленные по масштабной программе их замены, начали работать в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:12

2023-06-08T19:12

2023-06-08T19:12

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Первые лифты, обновленные по масштабной программе их замены, начали работать в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение о реализации масштабного проекта было принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по итогам стратегической сессии регионального совета в декабре 2022 года. В феврале 2023 года был заключен договор о поставке лифтов между Фондом капремонта Нижегородской области и Щербинским лифтостроительным заводом. "Настолько массовое обновление лифтового хозяйства в Нижегородской области проводится впервые. Такую задачу ставил еще при разработке планов развития в 2018 году. Сейчас это стало возможным благодаря нашему сотрудничеству с ДОМ.РФ и промышленными партнерами. До конца 2024 года планируется обновить около 2,4 тысячи лифтов. Этот заказ составляет почти половину от всех заказов лифтов в стране. Комплексная работа качественно улучшит условия жизни почти 180 тысяч нижегородцев", - цитирует пресс-служба слова Никитина. По поручению главы региона также была проведена работа с домоуправляющими компаниями: они делают ремонт, меняют домофоны и устанавливают видеонаблюдение в подъездах, где происходит замена лифтового оборудования. Методические рекомендации по взаимодействию домоуправляющих компаний и фонда капремонта разработала и внедряет государственная жилищная инспекция Нижегородской области. По данным фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области, сейчас ведутся работы по установке 228 лифтов в 61 доме не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске. 28 лифтов в пяти домах уже установлено, принято комиссией и введено в эксплуатацию. До 1 июля запланировано ввести в эксплуатацию 128 новых лифтов в 39 домах.

https://ria.ru/20230606/strategiya-1876559719.html

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нижегородская область, нижний новгород, россия, глеб никитин