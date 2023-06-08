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Официальный курс доллара на пятницу превысил 82 рубля
Официальный курс доллара на пятницу превысил 82 рубля - РИА Новости, 08.06.2023
Официальный курс доллара на пятницу превысил 82 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 63,49 копейки, до 82,093 рубля, курс юаня - на 7,33 копейки, до 11,4896 рубля, курс... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:14
2023-06-08T16:14
2023-06-08T16:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 63,49 копейки, до 82,093 рубля, курс юаня - на 7,33 копейки, до 11,4896 рубля, курс евро - на 87,28 копейки, до 88,0379 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу превысил 82 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 82,09 рубля, евро — до 88,04 рубля