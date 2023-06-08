https://ria.ru/20230608/krasnoyarsk-1876896354.html
В Красноярске выбитое ветром окно упало на детей
В Красноярске выбитое ветром окно упало на детей - РИА Новости, 08.06.2023
В Красноярске выбитое ветром окно упало на детей
Выбитое сильным ветром окно упало на дерево и ранило троих детей в Красноярске, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:48
2023-06-08T11:48
2023-06-08T11:48
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Выбитое сильным ветром окно упало на дерево и ранило троих детей в Красноярске, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 6 июня две девочки 7 и 8 лет, а также 7-летний мальчик гуляли во дворе дома на улице Тотмина вместе со своими мамами. Внезапно поднялся сильный ветер, и ребятишки с родителями спрятались под крону дерева. В какой-то момент порывом ветра выбило оконную раму в жилом доме, рядом с которым находились дети. Окно упало на дерево и разбилось, при этом разлетевшиеся осколки поранили детей", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что детям потребовалась медпомощь. Их состояние выясняется. Начата проверка.
https://ria.ru/20230524/shkola-1873884603.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске выбитое ветром окно упало на детей
В Красноярске выбитое ветром окно упало на спрятавшихся под деревом детей, ранив троих