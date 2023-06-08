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В Красноярске выбитое ветром окно упало на детей - РИА Новости, 08.06.2023
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11:48 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/krasnoyarsk-1876896354.html
В Красноярске выбитое ветром окно упало на детей
В Красноярске выбитое ветром окно упало на детей - РИА Новости, 08.06.2023
В Красноярске выбитое ветром окно упало на детей
Выбитое сильным ветром окно упало на дерево и ранило троих детей в Красноярске, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:48
2023-06-08T11:48
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Выбитое сильным ветром окно упало на дерево и ранило троих детей в Красноярске, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 6 июня две девочки 7 и 8 лет, а также 7-летний мальчик гуляли во дворе дома на улице Тотмина вместе со своими мамами. Внезапно поднялся сильный ветер, и ребятишки с родителями спрятались под крону дерева. В какой-то момент порывом ветра выбило оконную раму в жилом доме, рядом с которым находились дети. Окно упало на дерево и разбилось, при этом разлетевшиеся осколки поранили детей", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что детям потребовалась медпомощь. Их состояние выясняется. Начата проверка.
https://ria.ru/20230524/shkola-1873884603.html
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске выбитое ветром окно упало на детей

В Красноярске выбитое ветром окно упало на спрятавшихся под деревом детей, ранив троих

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Выбитое сильным ветром окно упало на дерево и ранило троих детей в Красноярске, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.
«
"Предварительно установлено, что 6 июня две девочки 7 и 8 лет, а также 7-летний мальчик гуляли во дворе дома на улице Тотмина вместе со своими мамами. Внезапно поднялся сильный ветер, и ребятишки с родителями спрятались под крону дерева. В какой-то момент порывом ветра выбило оконную раму в жилом доме, рядом с которым находились дети. Окно упало на дерево и разбилось, при этом разлетевшиеся осколки поранили детей", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что детям потребовалась медпомощь. Их состояние выясняется. Начата проверка.
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ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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