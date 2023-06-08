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В Бурятии пожарные спасли котенка и пристроили его к себе на работу - РИА Новости, 08.06.2023
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Хорошие новости
 
05:26 08.06.2023 (обновлено: 10:27 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/kotenok-1876844579.html
В Бурятии пожарные спасли котенка и пристроили его к себе на работу
В Бурятии пожарные спасли котенка и пристроили его к себе на работу - РИА Новости, 08.06.2023
В Бурятии пожарные спасли котенка и пристроили его к себе на работу
В Бурятии пожарные спасли из огня котенка и оставили его у себя "работать внештатным психологом", сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:26
2023-06-08T10:27
хорошие новости
россия
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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УЛАН-УДЭ, 8 июня — РИА Новости. В Бурятии пожарные спасли из огня котенка и оставили его у себя "работать внештатным психологом", сообщается в Telegram-канале МЧС.По информации ведомства, речь идет о спасателях из части № 73. Они нашли котенка, который надышался дыма и мяукал уже из последних сил."Спасатели не задумываясь достали животное и привели его в чувство. Боевые товарищи отмыли котенка, отогрели и уже не смогли с ним расстаться. Теперь пушистик, ему дали имя Бума, живет в пожарной части", — говорится в публикации.В МЧС добавили, что теперь котенок "работает" там внештатным психологом.
https://ria.ru/20230604/schenok-1876100844.html
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россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Хорошие новости, Россия, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Бурятии пожарные спасли котенка и пристроили его к себе на работу

МЧС: в Бурятии пожарные спасли из огня котенка и пристроили его у себя "работать"

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БурятияКотенок, которого спасли во время пожара в Бурятии
Котенок, которого спасли во время пожара в Бурятии - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Котенок, которого спасли во время пожара в Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 8 июня — РИА Новости. В Бурятии пожарные спасли из огня котенка и оставили его у себя "работать внештатным психологом", сообщается в Telegram-канале МЧС.
По информации ведомства, речь идет о спасателях из части № 73. Они нашли котенка, который надышался дыма и мяукал уже из последних сил.
"Спасатели не задумываясь достали животное и привели его в чувство. Боевые товарищи отмыли котенка, отогрели и уже не смогли с ним расстаться. Теперь пушистик, ему дали имя Бума, живет в пожарной части", — говорится в публикации.
В МЧС добавили, что теперь котенок "работает" там внештатным психологом.
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