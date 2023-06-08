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В Бурятии пожарные спасли котенка и пристроили его к себе на работу
В Бурятии пожарные спасли котенка и пристроили его к себе на работу - РИА Новости, 08.06.2023
В Бурятии пожарные спасли котенка и пристроили его к себе на работу
В Бурятии пожарные спасли из огня котенка и оставили его у себя "работать внештатным психологом", сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:26
2023-06-08T05:26
2023-06-08T10:27
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УЛАН-УДЭ, 8 июня — РИА Новости. В Бурятии пожарные спасли из огня котенка и оставили его у себя "работать внештатным психологом", сообщается в Telegram-канале МЧС.По информации ведомства, речь идет о спасателях из части № 73. Они нашли котенка, который надышался дыма и мяукал уже из последних сил."Спасатели не задумываясь достали животное и привели его в чувство. Боевые товарищи отмыли котенка, отогрели и уже не смогли с ним расстаться. Теперь пушистик, ему дали имя Бума, живет в пожарной части", — говорится в публикации.В МЧС добавили, что теперь котенок "работает" там внештатным психологом.
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россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
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В Бурятии пожарные спасли котенка и пристроили его к себе на работу
МЧС: в Бурятии пожарные спасли из огня котенка и пристроили его у себя "работать"