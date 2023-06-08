https://ria.ru/20230608/kostroma-1876964421.html

Экономика Костромской области в 2022 году сохранила устойчивый рост

Экономика Костромской области в 2022 году сохранила устойчивый рост - РИА Новости, 08.06.2023

Экономика Костромской области в 2022 году сохранила устойчивый рост

Оперативно принятый в 2022 году администрацией Костромской области пакет антисанкционных мер поддержки региональной экономики позволил ей сохранить устойчивый... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:38

2023-06-08T14:38

2023-06-08T14:38

костромская область

экономика

костромская область

сергей ситников

фонд развития промышленности

россия

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КОСТРОМА, 8 июн – РИА Новости. Оперативно принятый в 2022 году администрацией Костромской области пакет антисанкционных мер поддержки региональной экономики позволил ей сохранить устойчивый рост, сообщил губернатор Сергей Ситников. По данным администрации Костромской области, в четверг губернатор в ходе ежегодного отчета отметил эффективность принятого в прошлом году администрацией региона пакета антисанкционных мер поддержки промышленности и бизнеса. Это позволило сохранить действующие производства и трудовые коллективы, а также смягчить последствия для экономики, которые возникли после введения санкций на запрет поставок зарубежного оборудования и запчастей. В дальнейшем комплекс данных мер был расширен до 200 решений. "Мы расширили налоговые преференции для малого бизнеса, принятые в период пандемии коронавируса. Для 21 тысячи предпринимателей регион предоставил отсрочку уплаты налогов по специальным налоговым режимам. Кроме того, для арендодателей приняты решения по отсрочке налога на имущество, для вновь зарегистрированных предпринимателей в отдельных сферах деятельности продлены налоговые каникулы", - отметил губернатор. Одним из действенных механизмов поддержки, по словам губернатора, стал созданный в 2022 году региональный Фонд развития промышленности. Его услугами уже воспользовались восемь предприятий, работающих в сфере деревообработки, машиностроения, производства упаковки, легкой промышленности и ювелирной отрасли. Еще одно важное решение - предоставление земельных участков без проведения торгов для открытия производств импортозамещающей продукции. Уже выделено 50 земельных участков. Это позволило бизнесу реализовать проекты в сферах машиностроения, легкой промышленности, аграрного и лесного комплексов, отметил губернатор. Вопросы поставок оборудования и запчастей в обход санкций администрация региона прорабатывает во взаимодействии с уполномоченными государственными органами, подчеркнул Ситников. Часть комплектующих, которые невозможно завезти, замещаются за счет налаженного процесса прототипирования. "Оперативно принятые меры и накопленный запас прочности позволили региональной экономике сохранить достаточную устойчивость. Индекс промышленного производства по итогам года составил 93%. Результаты оказались более оптимистичными, чем прогнозировалось в апреле-мае. С августа прошлого года динамика промышленного производства показывает устойчивый рост", - подчеркнул Сергей Ситников.

https://ria.ru/20230530/samolet-1875114210.html

https://ria.ru/20230607/bednost-1876829753.html

https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876895553.html

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экономика, костромская область, сергей ситников, фонд развития промышленности, россия