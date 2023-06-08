https://ria.ru/20230608/korruptsiya-1877101133.html

Байден назвал обвинения в причастности к коррупции небылицами

Байден назвал обвинения в причастности к коррупции небылицами - РИА Новости, 08.06.2023

Байден назвал обвинения в причастности к коррупции небылицами

Президент США Джо Байден в четверг назвал "небылицей" звучащие со стороны республиканцев утверждения о своем предполагаемом участии в коррупционной... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T22:45

2023-06-08T22:45

2023-06-08T22:45

в мире

сша

риши сунак

фбр

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_995e7bb617239b976e21b675b1131883.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг назвал "небылицей" звучащие со стороны республиканцев утверждения о своем предполагаемом участии в коррупционной деятельности. "Это небылицы", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, комментируя обвинения со стороны представителей оппозиционного ему политического лагеря. В начале мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента иностранным лицом. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса. В то же время ФБР подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Байдену в период его пребывания на посту вице-президента. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявлял, что ФБР отказалось от предоставления документов в палату представителей, чего требуют конгрессмены. Вместо это глава спецслужбы Рэй предложил допустить законодателей к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире ФБР. Комер подчеркнул, что настаивал именно на предоставлении документов в палату, угрожая, в противном случае, выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.

https://ria.ru/20230422/noutbuk-1867115996.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, риши сунак, фбр, джо байден