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Байден назвал обвинения в причастности к коррупции небылицами - РИА Новости, 08.06.2023
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22:45 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/korruptsiya-1877101133.html
Байден назвал обвинения в причастности к коррупции небылицами
Байден назвал обвинения в причастности к коррупции небылицами - РИА Новости, 08.06.2023
Байден назвал обвинения в причастности к коррупции небылицами
Президент США Джо Байден в четверг назвал "небылицей" звучащие со стороны республиканцев утверждения о своем предполагаемом участии в коррупционной... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:45
2023-06-08T22:45
в мире
сша
риши сунак
фбр
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг назвал "небылицей" звучащие со стороны республиканцев утверждения о своем предполагаемом участии в коррупционной деятельности. "Это небылицы", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, комментируя обвинения со стороны представителей оппозиционного ему политического лагеря. В начале мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента иностранным лицом. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса. В то же время ФБР подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Байдену в период его пребывания на посту вице-президента. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявлял, что ФБР отказалось от предоставления документов в палату представителей, чего требуют конгрессмены. Вместо это глава спецслужбы Рэй предложил допустить законодателей к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире ФБР. Комер подчеркнул, что настаивал именно на предоставлении документов в палату, угрожая, в противном случае, выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.
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в мире, сша, риши сунак, фбр, джо байден
В мире, США, Риши Сунак, ФБР, Джо Байден
Байден назвал обвинения в причастности к коррупции небылицами

Президент США Байден назвал обвинения в причастности к коррупции небылицами

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг назвал "небылицей" звучащие со стороны республиканцев утверждения о своем предполагаемом участии в коррупционной деятельности.
"Это небылицы", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, комментируя обвинения со стороны представителей оппозиционного ему политического лагеря.
В начале мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента иностранным лицом. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса.
В то же время ФБР подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Байдену в период его пребывания на посту вице-президента. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявлял, что ФБР отказалось от предоставления документов в палату представителей, чего требуют конгрессмены. Вместо это глава спецслужбы Рэй предложил допустить законодателей к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире ФБР. Комер подчеркнул, что настаивал именно на предоставлении документов в палату, угрожая, в противном случае, выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.
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В миреСШАРиши СунакФБРДжо Байден
 
 
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