https://ria.ru/20230608/kontrol-1876933896.html

Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявили в Кремле

Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2023

Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию на Херсонщине после диверсии на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:24

2023-06-08T13:24

2023-06-08T13:24

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

херсонская область

киев

дмитрий песков

владимир путин

владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию на Херсонщине после диверсии на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы", - сказал он журналистам. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230608/monitoring-1876897775.html

https://ria.ru/20230608/siriya-1876895939.html

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херсонская область

киев

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, херсонская область , киев, дмитрий песков, владимир путин, владимир леонтьев (новая каховка), происшествия, разрушение каховской гэс