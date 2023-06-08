Рейтинг@Mail.ru
Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/kontrol-1876933896.html
Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявили в Кремле
Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.06.2023
Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию на Херсонщине после диверсии на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:24
2023-06-08T13:24
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
херсонская область
киев
дмитрий песков
владимир путин
владимир леонтьев (новая каховка)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876742453_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_e9015466571e5b7fd7e877401ca51018.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию на Херсонщине после диверсии на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы", - сказал он журналистам. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230608/monitoring-1876897775.html
https://ria.ru/20230608/siriya-1876895939.html
россия
херсонская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876742453_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_13e07233e0a2b02aba2ec38fd61f6efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, херсонская область , киев, дмитрий песков, владимир путин, владимир леонтьев (новая каховка), происшествия, разрушение каховской гэс
Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Херсонская область , Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявили в Кремле

Песков: Путин контролирует ситуацию в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию на Херсонщине после диверсии на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям и также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы", - сказал он журналистам.
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС
Вчера, 11:54
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Подтопление стадиона Энергия в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Сирия резко осудила подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС, сообщил источник
Вчера, 11:43
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияХерсонская областьКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Леонтьев (Новая Каховка)ПроисшествияРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала