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Аксенов считает, что Украина предпримет новые попытки контрнаступления - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/kontrnastuplenie-1877088965.html
Аксенов считает, что Украина предпримет новые попытки контрнаступления
Аксенов считает, что Украина предпримет новые попытки контрнаступления - РИА Новости, 08.06.2023
Аксенов считает, что Украина предпримет новые попытки контрнаступления
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что украинские войска предпримут новые попытки контрнаступления. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:48
2023-06-08T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей аксенов (политик)
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что украинские войска предпримут новые попытки контрнаступления. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. "Это лишь эпизод в данном случае. Это не основное контрнаступление", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его мнению, всем процессом подготовки к контрнаступлению украинских войск руководят американские и британские спецслужбы. "С точки зрения военной стратегии наши ребята удержали полностью все ситуации, все позиции", - подчеркнул глава республики и заверил, что спецоперация на Украине завершится победой российской армии.
https://ria.ru/20230605/unichtozhenie-1876138812.html
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в мире, россия, украина, сергей аксенов (политик), сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Сергей Шойгу
Аксенов считает, что Украина предпримет новые попытки контрнаступления

Глава Крыма Аксенов считает, что контрнаступление ВСУ не было основным и возможно новое

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что украинские войска предпримут новые попытки контрнаступления.
В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
"Это лишь эпизод в данном случае. Это не основное контрнаступление", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его мнению, всем процессом подготовки к контрнаступлению украинских войск руководят американские и британские спецслужбы.
"С точки зрения военной стратегии наши ребята удержали полностью все ситуации, все позиции", - подчеркнул глава республики и заверил, что спецоперация на Украине завершится победой российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)Сергей Шойгу
 
 
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