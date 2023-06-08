https://ria.ru/20230608/kontrnastuplenie-1877088965.html
Аксенов считает, что Украина предпримет новые попытки контрнаступления
Аксенов считает, что Украина предпримет новые попытки контрнаступления - РИА Новости, 08.06.2023
Аксенов считает, что Украина предпримет новые попытки контрнаступления
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что украинские войска предпримут новые попытки контрнаступления. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:48
2023-06-08T20:48
2023-06-08T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей аксенов (политик)
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что украинские войска предпримут новые попытки контрнаступления. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. "Это лишь эпизод в данном случае. Это не основное контрнаступление", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его мнению, всем процессом подготовки к контрнаступлению украинских войск руководят американские и британские спецслужбы. "С точки зрения военной стратегии наши ребята удержали полностью все ситуации, все позиции", - подчеркнул глава республики и заверил, что спецоперация на Украине завершится победой российской армии.
https://ria.ru/20230605/unichtozhenie-1876138812.html
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в мире, россия, украина, сергей аксенов (политик), сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Сергей Шойгу
Аксенов считает, что Украина предпримет новые попытки контрнаступления
Глава Крыма Аксенов считает, что контрнаступление ВСУ не было основным и возможно новое