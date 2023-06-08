https://ria.ru/20230608/kontrnastuplenie-1877010709.html

Американское СМИ сообщило об активной фазе контрнаступления на Украине

Американское СМИ сообщило об активной фазе контрнаступления на Украине - РИА Новости, 08.06.2023

Американское СМИ сообщило об активной фазе контрнаступления на Украине

Украинское контрнаступление находится в активной фазе, заявил американскому телеканалу ABC News близкий к Владимиру Зеленскому чиновник. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:17

2023-06-08T16:17

2023-06-08T16:17

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинское контрнаступление находится в активной фазе, заявил американскому телеканалу ABC News близкий к Владимиру Зеленскому чиновник. "Украина в четверг начала долгожданное контрнаступление против России... Два украинских официальных лица, в том числе источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердили ABC News, что ведется активная фаза украинского контрнаступления", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Ранее газета Washington Post писала, что украинские войска начали контрнаступление. По словам источников в ВСУ, войска усилили удары в среду ночью в преддверии наступления. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.

https://ria.ru/20230608/ges-1876867857.html

https://ria.ru/20230608/zaporozhe-1876993657.html

https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876643337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр