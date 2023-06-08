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Американское СМИ сообщило об активной фазе контрнаступления на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/kontrnastuplenie-1877010709.html
Американское СМИ сообщило об активной фазе контрнаступления на Украине
Американское СМИ сообщило об активной фазе контрнаступления на Украине - РИА Новости, 08.06.2023
Американское СМИ сообщило об активной фазе контрнаступления на Украине
Украинское контрнаступление находится в активной фазе, заявил американскому телеканалу ABC News близкий к Владимиру Зеленскому чиновник. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:17
2023-06-08T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинское контрнаступление находится в активной фазе, заявил американскому телеканалу ABC News близкий к Владимиру Зеленскому чиновник. "Украина в четверг начала долгожданное контрнаступление против России... Два украинских официальных лица, в том числе источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердили ABC News, что ведется активная фаза украинского контрнаступления", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Ранее газета Washington Post писала, что украинские войска начали контрнаступление. По словам источников в ВСУ, войска усилили удары в среду ночью в преддверии наступления. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.
https://ria.ru/20230608/ges-1876867857.html
https://ria.ru/20230608/zaporozhe-1876993657.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американское СМИ сообщило об активной фазе контрнаступления на Украине

ABC News со ссылкой на киевских чиновников заявило об активной фазе наступления на Украине

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинское контрнаступление находится в активной фазе, заявил американскому телеканалу ABC News близкий к Владимиру Зеленскому чиновник.
"Украина в четверг начала долгожданное контрнаступление против России... Два украинских официальных лица, в том числе источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердили ABC News, что ведется активная фаза украинского контрнаступления", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Вчера, 10:21
Ранее газета Washington Post писала, что украинские войска начали контрнаступление. По словам источников в ВСУ, войска усилили удары в среду ночью в преддверии наступления.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек.
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В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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