Американское СМИ сообщило об активной фазе контрнаступления на Украине
ABC News со ссылкой на киевских чиновников заявило об активной фазе наступления на Украине
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинское контрнаступление находится в активной фазе, заявил американскому телеканалу ABC News близкий к Владимиру Зеленскому чиновник.
"Украина в четверг начала долгожданное контрнаступление против России... Два украинских официальных лица, в том числе источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердили ABC News, что ведется активная фаза украинского контрнаступления", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Ранее газета Washington Post писала, что украинские войска начали контрнаступление. По словам источников в ВСУ, войска усилили удары в среду ночью в преддверии наступления.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек.
В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.