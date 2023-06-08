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Патрушев: англосаксы хотят разжечь новые конфликты на пространстве ОДКБ

Патрушев: англосаксы хотят разжечь новые конфликты на пространстве ОДКБ - РИА Новости, 08.06.2023

Патрушев: англосаксы хотят разжечь новые конфликты на пространстве ОДКБ

Англосаксы хотят разжечь новые очаги напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:28

2023-06-08T14:28

2023-06-08T14:28

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николай патрушев

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Англосаксы хотят разжечь новые очаги напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит "Российская газета"."Их (англосаксов - ред.) задача - создать условия для внешнего управления происходящими в этих странах процессами в своих интересах, в том числе появление новых очагов напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ", - сказал Патрушев в четверг в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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россия, белоруссия, николай патрушев, александр лукашенко, одкб, в мире