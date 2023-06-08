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Патрушев: англосаксы хотят разжечь новые конфликты на пространстве ОДКБ - РИА Новости, 08.06.2023
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14:28 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/konflikty-1876957850.html
Патрушев: англосаксы хотят разжечь новые конфликты на пространстве ОДКБ
Патрушев: англосаксы хотят разжечь новые конфликты на пространстве ОДКБ - РИА Новости, 08.06.2023
Патрушев: англосаксы хотят разжечь новые конфликты на пространстве ОДКБ
Англосаксы хотят разжечь новые очаги напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:28
2023-06-08T14:28
россия
белоруссия
николай патрушев
александр лукашенко
одкб
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Англосаксы хотят разжечь новые очаги напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит "Российская газета"."Их (англосаксов - ред.) задача - создать условия для внешнего управления происходящими в этих странах процессами в своих интересах, в том числе появление новых очагов напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ", - сказал Патрушев в четверг в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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россия, белоруссия, николай патрушев, александр лукашенко, одкб, в мире
Россия, Белоруссия, Николай Патрушев, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
Патрушев: англосаксы хотят разжечь новые конфликты на пространстве ОДКБ

Патрушев: англосаксы стремятся создать новые очаги напряженности на пространстве ОДКБ

© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБЦеремония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022"
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР Рубеж-2022 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Англосаксы хотят разжечь новые очаги напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".
«
"Их (англосаксов - ред.) задача - создать условия для внешнего управления происходящими в этих странах процессами в своих интересах, в том числе появление новых очагов напряженности и конфликтов на пространстве ОДКБ", - сказал Патрушев в четверг в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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РоссияБелоруссияНиколай ПатрушевАлександр ЛукашенкоОДКБВ мире
 
 
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