https://ria.ru/20230608/khabarovsk-1876859256.html
В Хабаровском крае запустят Дальневосточный автобусный промышленный кластер
В Хабаровском крае запустят Дальневосточный автобусный промышленный кластер - РИА Новости, 08.06.2023
В Хабаровском крае запустят Дальневосточный автобусный промышленный кластер
Дальневосточный автобусный промышленный кластер запустят в Хабаровском крае во втором полугодии 2024 года, на его площадке будут собираться автобусы "Амурбас",... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:39
2023-06-08T09:39
2023-06-08T09:46
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 8 июн - РИА Новости. Дальневосточный автобусный промышленный кластер запустят в Хабаровском крае во втором полугодии 2024 года, на его площадке будут собираться автобусы "Амурбас", сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел рабочую встречу с руководителем Хабаровского района Александром Яцем. Стороны обсудили итоги развития территории в прошлом году и задачи по реализации флагманских инициатив на 2023-й. "Стратегически важный инвестпроект - Дальневосточный автобусный промышленный кластер. На его площадке будут собираться автобусы "Амурбас". Первый этап, включающий в себя строительство производственно-складского комплекса с линией сборки и зоной таможенного контроля, предполагается запустить во втором полугодии 2024 года", - написал Дегтярев после встречи с Яцем.Губернатор отметил увеличение на треть оборота розничной торговли в районе. Прирос общепит: прежде всего за счет развития в районе туризма и запуска новых точек. Хорошую динамику показывает и объем инвестиций: свыше 2,5 миллиарда рублей или плюс 80% к показателям 2022 года, указал Дегтярев. В Хабаровском районе реализуется 15 инвестпроектов на 26 миллиардов рублей. В том числе завод железобетонных конструкций в селе Некрасовка, который в III квартале этого года обещает ввести в эксплуатацию инвестор ООО "ДСК – Инжиниринг". "Мы планируем задействовать ЖБИ в строительстве жилья", - добавил глава региона. Кроме того, губернатор сообщил, что рост демонстрируют все ключевые социально-экономические показатели района, а безработица, наоборот, снижается и составляет 0,33%. В прошлом году район участвовал в четырех нацпроектах: "Безопасные качественные дороги", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Культура", "Образование". На эти цели были привлечены средства из федерального и краевого бюджетов в общем объеме 404 миллиона рублей и средства местной казны в размере 36,8 миллиона рублей. За последние 2,5 года в Хабаровском районе запустили три детских сада и школу. И только за прошлый год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" построили и привели в порядок свыше 16 километров дорог. Это хороший результат, подчеркнул Дегтярев. Хабаровский район становится все более привлекательным для жилищного строительства. В прошлом году его объемы увеличились в 3,3 раза. В целом, в плане-2023 построить 50 тысяч "квадратов" жилья. В районе зарегистрировано 229 территориальных общественных самоуправлений. В текущем году будет исполнено 98 проектов на общую сумму 62 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230518/shkoly-1872533361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
В Хабаровском крае запустят Дальневосточный автобусный промышленный кластер
Дальневосточный автобусный промышленный кластер запустят в Хабаровском крае в 2024 году
ХАБАРОВСК, 8 июн - РИА Новости.
Дальневосточный автобусный промышленный кластер запустят в Хабаровском крае во втором полугодии 2024 года, на его площадке будут собираться автобусы "Амурбас", сообщил в Telegram-канале
губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел рабочую встречу с руководителем Хабаровского района Александром Яцем. Стороны обсудили итоги развития территории в прошлом году и задачи по реализации флагманских инициатив на 2023-й.
«
"Стратегически важный инвестпроект - Дальневосточный автобусный промышленный кластер. На его площадке будут собираться автобусы "Амурбас". Первый этап, включающий в себя строительство производственно-складского комплекса с линией сборки и зоной таможенного контроля, предполагается запустить во втором полугодии 2024 года", - написал Дегтярев после встречи с Яцем.
Губернатор отметил увеличение на треть оборота розничной торговли в районе. Прирос общепит: прежде всего за счет развития в районе туризма и запуска новых точек. Хорошую динамику показывает и объем инвестиций: свыше 2,5 миллиарда рублей или плюс 80% к показателям 2022 года, указал Дегтярев. В Хабаровском районе реализуется 15 инвестпроектов на 26 миллиардов рублей. В том числе завод железобетонных конструкций в селе Некрасовка, который в III квартале этого года обещает ввести в эксплуатацию инвестор ООО "ДСК – Инжиниринг". "Мы планируем задействовать ЖБИ в строительстве жилья", - добавил глава региона.
Кроме того, губернатор сообщил, что рост демонстрируют все ключевые социально-экономические показатели района, а безработица, наоборот, снижается и составляет 0,33%.
В прошлом году район участвовал в четырех нацпроектах: "Безопасные качественные дороги", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Культура", "Образование". На эти цели были привлечены средства из федерального и краевого бюджетов в общем объеме 404 миллиона рублей и средства местной казны в размере 36,8 миллиона рублей. За последние 2,5 года в Хабаровском районе запустили три детских сада и школу. И только за прошлый год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" построили и привели в порядок свыше 16 километров дорог. Это хороший результат, подчеркнул Дегтярев.
Хабаровский район становится все более привлекательным для жилищного строительства. В прошлом году его объемы увеличились в 3,3 раза. В целом, в плане-2023 построить 50 тысяч "квадратов" жилья. В районе зарегистрировано 229 территориальных общественных самоуправлений. В текущем году будет исполнено 98 проектов на общую сумму 62 миллиона рублей.
В Хабаровском крае по концессии построят шесть школ