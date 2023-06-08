Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16 - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/istrebiteli-1877035011.html
Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16
Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16 - РИА Новости, 08.06.2023
Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1", что задержки с поставками истребителей F-16 Киеву связаны со сложными... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:22
2023-06-08T17:22
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий кулеба
f-16
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_208:96:3679:2048_1920x0_80_0_0_a49a08734c14c642f11bf8444f3fa852.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1", что задержки с поставками истребителей F-16 Киеву связаны со сложными техническими процессами, над которыми сейчас работают военные. Ранее на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе Владимир Зеленский заявил, что предоставить Киеву истребители готово большое количество стран. "Коалиция эта, она, скажем так, крепчает... Я говорил и еще раз скажу: все будет. Будут F-16. Нужно просто решить технические моменты, это непростой процесс. Сейчас военные работают над тем, чтобы это все организовать", - сказал Кулеба. Ранее президент США Джо Байден исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущих событий. Заместитель министра обороны США Колин Каль ранее заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_658:0:3389:2048_1920x0_80_0_0_9102bbe8a981061dabedda496ce9cfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дмитрий кулеба, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Кулеба, F-16, В мире
Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16

Глава МИД Украины Кулеба объяснил отсутствие поставок F-16 сложными техпроцессами

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1", что задержки с поставками истребителей F-16 Киеву связаны со сложными техническими процессами, над которыми сейчас работают военные.
Ранее на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе Владимир Зеленский заявил, что предоставить Киеву истребители готово большое количество стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Британцы испугались ответа России на планы поставить F-16 Украине
29 мая, 09:37
"Коалиция эта, она, скажем так, крепчает... Я говорил и еще раз скажу: все будет. Будут F-16. Нужно просто решить технические моменты, это непростой процесс. Сейчас военные работают над тем, чтобы это все организовать", - сказал Кулеба.
Ранее президент США Джо Байден исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущих событий.
Заместитель министра обороны США Колин Каль ранее заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий КулебаF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала