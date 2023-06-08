https://ria.ru/20230608/istrebiteli-1877035011.html

Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16

Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16 - РИА Новости, 08.06.2023

Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1", что задержки с поставками истребителей F-16 Киеву связаны со сложными... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:22

2023-06-08T17:22

2023-06-08T17:22

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий кулеба

f-16

в мире

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1", что задержки с поставками истребителей F-16 Киеву связаны со сложными техническими процессами, над которыми сейчас работают военные. Ранее на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе Владимир Зеленский заявил, что предоставить Киеву истребители готово большое количество стран. "Коалиция эта, она, скажем так, крепчает... Я говорил и еще раз скажу: все будет. Будут F-16. Нужно просто решить технические моменты, это непростой процесс. Сейчас военные работают над тем, чтобы это все организовать", - сказал Кулеба. Ранее президент США Джо Байден исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущих событий. Заместитель министра обороны США Колин Каль ранее заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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украина, дмитрий кулеба, f-16, в мире