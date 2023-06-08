https://ria.ru/20230608/inspektsii-1876856792.html

Гросси рассказал об инспекциях МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Гросси рассказал об инспекциях МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Гросси рассказал об инспекциях МАГАТЭ на Запорожской АЭС

МАГАТЭ намерено провести ротацию своих инспекторов на Запорожской АЭС на следующей неделе, но планы требуют согласования с министерствами обороны России и... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:19

2023-06-08T09:19

2023-06-08T18:00

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запорожская аэс

разрушение каховской гэс

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ВЕНА, 8 июн – РИА Новости. МАГАТЭ намерено провести ротацию своих инспекторов на Запорожской АЭС на следующей неделе, но планы требуют согласования с министерствами обороны России и Украины, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Мы планируем завершить ротацию персонала на следующей неделе. Точную дату я не могу назвать, так как это также будет зависеть от соглашения, которое мы должны получить от министерства обороны Украины и министерства обороны России, что связано, как вы понимаете, с уникальной локацией – ЗАЭС находится на передовой", - сказал Гросси. Для ротации инспекторов необходимо, по его словам, провести процедуру "деконфликтинга", чтобы "мы смогли пройти к месту в безопасном режиме". По словам собеседника агентства, МАГАТЭ будет продолжать инспекции на ЗАЭС до тех пор, пока ситуация вокруг станции не стабилизируется. Миссия МАГАТЭ находится на ЗАЭС с сентября. С тех пор было проведено семь ротаций, последняя - в конце апреля. Очередная ротация была намечена на 25 мая, но до сих пор не проведена. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа ранее назвал причиной задержки отказ Украины согласовать альтернативный маршрут движения после того, как на старом размыло дорогу. Читайте полный текст интервью Рафаэля Гросси >>

https://ria.ru/20230607/ugroza-1876637391.html

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