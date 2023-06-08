https://ria.ru/20230608/inspektsii-1876856792.html
Гросси рассказал об инспекциях МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Гросси рассказал об инспекциях МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Гросси рассказал об инспекциях МАГАТЭ на Запорожской АЭС
МАГАТЭ намерено провести ротацию своих инспекторов на Запорожской АЭС на следующей неделе, но планы требуют согласования с министерствами обороны России и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:19
2023-06-08T09:19
2023-06-08T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868205548_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_d74976be91cb4a7f80c6d353f37115b0.jpg
ВЕНА, 8 июн – РИА Новости. МАГАТЭ намерено провести ротацию своих инспекторов на Запорожской АЭС на следующей неделе, но планы требуют согласования с министерствами обороны России и Украины, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Мы планируем завершить ротацию персонала на следующей неделе. Точную дату я не могу назвать, так как это также будет зависеть от соглашения, которое мы должны получить от министерства обороны Украины и министерства обороны России, что связано, как вы понимаете, с уникальной локацией – ЗАЭС находится на передовой", - сказал Гросси. Для ротации инспекторов необходимо, по его словам, провести процедуру "деконфликтинга", чтобы "мы смогли пройти к месту в безопасном режиме". По словам собеседника агентства, МАГАТЭ будет продолжать инспекции на ЗАЭС до тех пор, пока ситуация вокруг станции не стабилизируется. Миссия МАГАТЭ находится на ЗАЭС с сентября. С тех пор было проведено семь ротаций, последняя - в конце апреля. Очередная ротация была намечена на 25 мая, но до сих пор не проведена. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа ранее назвал причиной задержки отказ Украины согласовать альтернативный маршрут движения после того, как на старом размыло дорогу. Читайте полный текст интервью Рафаэля Гросси >>
https://ria.ru/20230607/ugroza-1876637391.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868205548_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c0ef9cd18cc657bff8657d9e5270d019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Гросси рассказал об инспекциях МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Гросси: МАГАТЭ будет продолжать инспекции на ЗАЭС, пока ситуация не стабилизируется