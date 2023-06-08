https://ria.ru/20230608/inoagenty-1876813570.html

Иноагентам подберут уполномоченного от Евросоюза

Иноагентам подберут уполномоченного от Евросоюза - РИА Новости, 08.06.2023

Иноагентам подберут уполномоченного от Евросоюза

В Европе опять обсуждают будущее России — и впервые решили сделать это объединенными усилиями. Раньше ведь как было? Или европейцы с упором на восточных из... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:00

2023-06-08T08:00

2023-06-08T08:00

аналитика

гарри каспаров

россия

европарламент

иноагенты

евросоюз

екатерина шульман

европа

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В Европе опять обсуждают будущее России — и впервые решили сделать это объединенными усилиями. Раньше ведь как было? Или европейцы с упором на восточных из числа поляков и прибалтов строили планы на будущее "России после Путина", или наши эмигранты собирались для обсуждения того, как им обустроить Россию, "освобожденную от тирании". Теперь решили совместить: Европарламент организовал в Брюсселе двухдневную конференцию — она же круглый стол с говорящим названием "The Day after" ("День после"), где участвовали как европейские политики, так и наши отъехавшие "борцы за светлое будущее" (Ходорковский*, Каспаров*, Муратов, Шульман* и так далее). Эти граждане России обижаются на титул иноагента, называя себя "агентами перемен". Ну перемен так перемен, важно ведь — каких именно.Тут, впрочем, ничего нового: естественно, демократических. Первый круглый стол — а их будет целая серия — так и назывался "Демократия в России — лучший исход для России и ЕС". Кто же против демократии? Все, по идее, должны быть за, вот только путь к ней предлагают до боли знакомый. Поражение собственной страны в войне — ничего не изменилось за сто лет после того, как эмигранты-большевики точно так же выступали за поражение собственной страны в Первой мировой. Хотя почему не изменилось: большевики все-таки выступали за поражение всех "империалистических правительств", потому что рассчитывали на мировую социалистическую революцию, а не на подчинение России (пусть и ведомой ненавидимой ими царской властью) Западу. Сейчас же речь идет о банальной работе на противника — целью объявлена победа над Россией с последующим реформированием ее в сторону органичной части западного мира. Вопрос о том, хочет ли этого русский народ, даже не ставится — конечно, хочет, просто не может сказать, потому что задавлен "чекистской тиранией". Надо его освободить, то есть разгромить Россию и поставить на правильную сторону историю.Вот как говорит один из участников брюссельского мероприятия, Гарри Каспаров*:"Важно понимать, что демократические изменения в России сейчас возможны благодаря ВСУ. Никакого будущего у нас не будет, пока не победит Украина. Как в прошлом веке: только тотальный разгром фашистского режима позволил реализовать демократические изменения".Подобная откровенность не в новинку, но с каждым новым собранием она становится все более обязательной для всех потенциальных участников "объединенной оппозиции", даже робкие возражения против нее не принимаются и объявляются "кремлевской пропагандой". То, что раньше было самой радикальной точкой зрения ("Вернемся в Москву на "Абрамсе"), становится мейнстримом. Эмигрантов строят в единую колонну сторонников военной победы над Россией. Отчасти из-за этого им пока что не удается объединить все свои силы: большая часть эмигрантов-навальнистов продолжает игнорировать мероприятия, в которых участвуют Ходорковский* или Каспаров* (руководство ФБК** не участвовало и в брюссельской конференции).Хотя, кроме совершенно очевидного нежелания публично превращаться в откровенных власовцев (в закрытом режиме ничего предосудительного они в этом не видят), что приведет к еще большему сужению базы поддержки в России, навальнистами движет и другой расчет. Конкуренция между различными фракциями "освободителей России" — навальнисты хотят быть главными, хотят, чтобы все остальные объединялись вокруг них. И самое важное: им хочется, чтобы именно они выступали представителями "хороших русских" и "правильной России будущего" в контактах с Западом. Это еще не "правительство России в изгнании", но уже заявка на то, чтобы быть стороной переговоров от лица "русских" с различными западными структурами, в том числе правительственными.Запад, конечно, видит, что российская антипутинская эмиграция не может договориться даже между собой, но ему все равно нужно некое "объединенное представительство". Ведь и в новую власовскую армию, так называемый "Русский добровольческий корпус"**, ни на Западе, ни на Украине не верят, однако активно пиарят его в ходе диверсионных атак на Белгородскую область, на полном серьезе подают как "начало процесса освобождения России от путинского режима силами русского народа". Так же и с эмигрантской "оппозицией" — какая ни есть, а все же в хозяйстве пригодится, будет что миру предъявить, да и соглашения с ней можно будет заключать.Пока что все это привело к тому, что Европарламент готовится учредить должность уполномоченного по правам российских граждан. Точное название должности еще неизвестно — может быть, и "по делам российского гражданского общества", — но уже понятно, что он не только будет заниматься эмигрантами (и их проблемами, например визовыми), но и попытается "представлять интересы политзаключенных внутри России" (по крайней мере, с таким предложением выступила в Брюсселе Екатерина Шульман*). Понятно, что на Россию как учреждение подобной должности, так и тем более попытки омбудсмена вмешиваться во внутренние дела нашей страны не окажут никакого влияния, но это ведь все и делается не для России. А для Европы и тех нескольких тысяч активных "борцов с режимом", что осели на Западе.Их мечты о победе над Россией и триумфальном возвращении домой для строительства "демократии" так и останутся мечтами, а вот в попытках взять под контроль несколько сотен тысяч наших сограждан, сбежавших из страны, новый омбудсмен может им помочь. Например, выдачей документов "хорошего русского", облегчающих вопросы как с визами, так и с работой. И нам в России нужно думать о том, как не дать "освободителям" возможность манипулировать сотнями тысяч наших граждан, большая часть которых бежала из страны, просто поддавшись панике в "своем кругу", граждан, потенциально готовых вернуться домой.Никакого другого дела до эмигрантской политтусовки нам нет — пускай продолжают свои брачные игры с Евросоюзом. Все равно к реальному будущему России они не имеют никакого отношения.* СМИ и физические лица, выполняющие функции иноагента.** Организация запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

https://ria.ru/20220418/vozvraschenie-1783982263.html

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

https://ria.ru/20230421/vikipediya-1866706116.html

https://ria.ru/20220729/globalizm-1805710526.html

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аналитика, гарри каспаров, россия, европарламент, иноагенты, евросоюз, екатерина шульман, европа, михаил ходорковский