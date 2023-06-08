https://ria.ru/20230608/indoneziya-1877039372.html
В Индонезии прокомментировали отказ Киева принять мирный план Джакарты
В Индонезии прокомментировали отказ Киева принять мирный план Джакарты - РИА Новости, 08.06.2023
В Индонезии прокомментировали отказ Киева принять мирный план Джакарты
Тот факт, что предложение Индонезии по мирному урегулированию на Украине было категорически отвергнуто Киевом, говорит о его нежелании прекращать конфликт,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:33
2023-06-08T17:33
2023-06-08T17:35
в мире
индонезия
прабово субианто
украина
киев
мария захарова
оон
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тот факт, что предложение Индонезии по мирному урегулированию на Украине было категорически отвергнуто Киевом, говорит о его нежелании прекращать конфликт, заявил порталу Medcom.id заместитель генерального председателя индонезийской консервативной партии "Гаруда" Тедди Гуснаиди. В минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре министр обороны Индонезии Прабово Субианто изложил план урегулирования на Украине, подразумевающий создание 30-километровой демилитаризованной зоны, ввод сил ООН и проведение референдумов на спорных территориях. Киев категорически отверг это предложение, назвав его "пророссийским". Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "обратила внимание" на предложения минобороны Индонезии, добавив, что "они перекликаются с минскими соглашениями". "Да, Индонезия представила мирную инициативу. Но, когда предложение отвергается страной, которая на самом-то деле желает продолжать конфликт, это вовсе не позор для нашей нации", - приводит слова Гуснаиди индонезийский портал Medcom.id. По оценке политика, урегулирование и обязательство по прекращению конфликта лежит в первую очередь на Украине и России. По словам Гуснаиди, когда "одна страна пессимистично относится к мирным предложениям третьей страны, мир не может быть реализован". "Конечно, это выбор самой Украины, хотят они продолжать вести конфликт или хотят его прекратить. Если их выбор в том, чтобы продолжать конфликтовать, то, конечно, любое предложение, которое ведет к миру, будет считаться странным и они его отвергнут", - добавил зампредседателя. Он также подчеркнул, что приверженность Индонезии свободной и активной внешней политике будет по-прежнему ею соблюдаться - мирное предложение не может быть истолковано как переход Индонезии на одну из сторон. "Что несомненно, так это то, что мы не поддерживаем Украину - мы поддерживаем мир. Поддержка Украины означала бы поддержание конфликта, как того хотят власти Украины. Индонезия предложила Украине выход, но если они все еще хотят конфликта, то да, это их собственный выбор, и это больше не касается Индонезии", - заключил политик. Ранее индонезийская газета Jakarta Post сообщила, что предложения министра обороны Индонезии Прабово Субианто вызвали критику руководства правящей Демократической партии борьбы (PDI-P), и вопрос Украины может стать принципиальным для предвыборной гонки в Индонезии в 2024 году.
https://ria.ru/20230608/indoneziya-1876989429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, прабово субианто, украина, киев, мария захарова, оон
В мире, Индонезия, Прабово Субианто, Украина, Киев, Мария Захарова, ООН
В Индонезии прокомментировали отказ Киева принять мирный план Джакарты
Политик Тедди Гуснаиди: Киев выбрал конфликт, отказавшись от мирного плана Индонезии
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Тот факт, что предложение Индонезии по мирному урегулированию на Украине было категорически отвергнуто Киевом, говорит о его нежелании прекращать конфликт, заявил порталу
Medcom.id заместитель генерального председателя индонезийской консервативной партии "Гаруда" Тедди Гуснаиди.
В минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре
министр обороны Индонезии Прабово Субианто
изложил план урегулирования на Украине, подразумевающий создание 30-километровой демилитаризованной зоны, ввод сил ООН
и проведение референдумов на спорных территориях. Киев категорически отверг это предложение, назвав его "пророссийским". Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что Россия "обратила внимание" на предложения минобороны Индонезии, добавив, что "они перекликаются с минскими соглашениями".
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"Да, Индонезия представила мирную инициативу. Но, когда предложение отвергается страной, которая на самом-то деле желает продолжать конфликт, это вовсе не позор для нашей нации", - приводит слова Гуснаиди индонезийский портал Medcom.id.
По оценке политика, урегулирование и обязательство по прекращению конфликта лежит в первую очередь на Украине и России. По словам Гуснаиди, когда "одна страна пессимистично относится к мирным предложениям третьей страны, мир не может быть реализован". "Конечно, это выбор самой Украины, хотят они продолжать вести конфликт или хотят его прекратить. Если их выбор в том, чтобы продолжать конфликтовать, то, конечно, любое предложение, которое ведет к миру, будет считаться странным и они его отвергнут", - добавил зампредседателя.
Он также подчеркнул, что приверженность Индонезии свободной и активной внешней политике будет по-прежнему ею соблюдаться - мирное предложение не может быть истолковано как переход Индонезии на одну из сторон. "Что несомненно, так это то, что мы не поддерживаем Украину - мы поддерживаем мир. Поддержка Украины означала бы поддержание конфликта, как того хотят власти Украины. Индонезия предложила Украине выход, но если они все еще хотят конфликта, то да, это их собственный выбор, и это больше не касается Индонезии", - заключил политик.
Ранее индонезийская газета Jakarta Post сообщила, что предложения министра обороны Индонезии Прабово Субианто вызвали критику руководства правящей Демократической партии борьбы (PDI-P), и вопрос Украины может стать принципиальным для предвыборной гонки в Индонезии в 2024 году.
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