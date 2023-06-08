https://ria.ru/20230608/grossi-1876840921.html

Гросси заявил об улучшении отношения к ядерной энергетике

Гросси заявил об улучшении отношения к ядерной энергетике - РИА Новости, 08.06.2023

Гросси заявил об улучшении отношения к ядерной энергетике

В мире происходит возвращение к реализму в отношении ядерной энергетики в том смысле, что общество чувствует ее эффективность, стабильность и надежность, заявил РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T03:03

2023-06-08T03:03

2023-06-08T18:00

в мире

рафаэль гросси

илон маск

билл гейтс

магатэ

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ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. В мире происходит возвращение к реализму в отношении ядерной энергетики в том смысле, что общество чувствует ее эффективность, стабильность и надежность, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Имеет место то, что я называю возвращением к реализму в том смысле, что люди чувствуют, что ядерная энергия эффективная, ядерная энергия - чистая, очень стабильная, надежная", - сообщил он, комментируя отношение к ядерной энергетике в мире. По мнению Гросси, не удивительно, что такие люди, как американские предприниматели Илон Маск и Билл Гейтс "делают ставку или инвестируют" в ядерную энергетику и "считают, что это деятельность будет расти в будущем". "Поэтому, МАГАТЭ, у которой нет коммерческих интересов, но есть статут и миссия по продвижению мирного использования ядерной энергии, может оказать содействие, гарантируя, что все это происходит в безопасной манере", - резюмировал глава Международного агентства по атомной энергии. Читайте полный текст интервью Рафаэля Гросси >>

https://ria.ru/20230607/magate-1876821891.html

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в мире, рафаэль гросси, илон маск, билл гейтс, магатэ