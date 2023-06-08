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Гросси заявил об улучшении отношения к ядерной энергетике - РИА Новости, 08.06.2023
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03:03 08.06.2023 (обновлено: 18:00 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/grossi-1876840921.html
Гросси заявил об улучшении отношения к ядерной энергетике
Гросси заявил об улучшении отношения к ядерной энергетике - РИА Новости, 08.06.2023
Гросси заявил об улучшении отношения к ядерной энергетике
В мире происходит возвращение к реализму в отношении ядерной энергетики в том смысле, что общество чувствует ее эффективность, стабильность и надежность, заявил РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T03:03
2023-06-08T18:00
в мире
рафаэль гросси
илон маск
билл гейтс
магатэ
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ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. В мире происходит возвращение к реализму в отношении ядерной энергетики в том смысле, что общество чувствует ее эффективность, стабильность и надежность, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Имеет место то, что я называю возвращением к реализму в том смысле, что люди чувствуют, что ядерная энергия эффективная, ядерная энергия - чистая, очень стабильная, надежная", - сообщил он, комментируя отношение к ядерной энергетике в мире. По мнению Гросси, не удивительно, что такие люди, как американские предприниматели Илон Маск и Билл Гейтс "делают ставку или инвестируют" в ядерную энергетику и "считают, что это деятельность будет расти в будущем". "Поэтому, МАГАТЭ, у которой нет коммерческих интересов, но есть статут и миссия по продвижению мирного использования ядерной энергии, может оказать содействие, гарантируя, что все это происходит в безопасной манере", - резюмировал глава Международного агентства по атомной энергии. Читайте полный текст интервью Рафаэля Гросси &gt;&gt;
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в мире, рафаэль гросси, илон маск, билл гейтс, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Илон Маск, Билл Гейтс, МАГАТЭ
Гросси заявил об улучшении отношения к ядерной энергетике

Гросси: в отношении ядерной энергетики происходит возврат к реализму, осознание надежности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. В мире происходит возвращение к реализму в отношении ядерной энергетики в том смысле, что общество чувствует ее эффективность, стабильность и надежность, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Имеет место то, что я называю возвращением к реализму в том смысле, что люди чувствуют, что ядерная энергия эффективная, ядерная энергия - чистая, очень стабильная, надежная", - сообщил он, комментируя отношение к ядерной энергетике в мире.
По мнению Гросси, не удивительно, что такие люди, как американские предприниматели Илон Маск и Билл Гейтс "делают ставку или инвестируют" в ядерную энергетику и "считают, что это деятельность будет расти в будущем".
"Поэтому, МАГАТЭ, у которой нет коммерческих интересов, но есть статут и миссия по продвижению мирного использования ядерной энергии, может оказать содействие, гарантируя, что все это происходит в безопасной манере", - резюмировал глава Международного агентства по атомной энергии.
Читайте полный текст интервью Рафаэля Гросси >>
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
МАГАТЭ мониторит снижение уровня воды для ЗАЭС, заявил Гросси
7 июня, 21:26
 
В миреРафаэль ГроссиИлон МаскБилл ГейтсМАГАТЭ
 
 
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