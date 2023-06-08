https://ria.ru/20230608/gospital-1876928219.html

В Иркутске планируют создать военный госпиталь

В Иркутске планируют создать военный госпиталь - РИА Новости, 08.06.2023

В Иркутске планируют создать военный госпиталь

В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя, сообщил журналистам губернатор Иркутской области... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:08

2023-06-08T13:08

2023-06-08T13:08

иркутская область

иркутск

иркутская область

россия

игорь кобзев

тимур иванов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876923475_0:0:520:294_1920x0_80_0_0_74ab70b632a6795048e8e97b2378bc09.jpg

ИРКУТСК, 8 июн - РИА Новости. В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. Во время рабочей поездки заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировали ход работ на строительстве суворовского училища в Иркутске. Строительство суворовского военного училища ведется в Иркутске одновременно на нескольких площадках. На объекте задействовано более 900 сотрудников публично-правовой "Военно-строительной компании" Минобороны России и почти 70 единиц техники. В настоящее время строители ведут внутренние работы в основном историческом корпусе. Также построены три этажа спального корпуса, уложена кровля и выполнено остекление. Ведутся работы в пешем манеже – отдельно стоящем корпусе, где разместятся спортзалы и классы допобразования, специалисты усиливают несущие конструкции, реставрируют исторические элементы постройки. Идет вертикальная планировка грунта для устройства уличного спортивного ядра. Монтируются наружные инженерные коммуникации, благоустраивается территория. "Обсуждалась возможность создания военного госпиталя на 150 мест. Под него планируется выделить участок площадью 5 гектаров. Уже осенью будут решения по демонтажу существующих зданий и строительству новых корпусов. Это будет правильное решение с точки зрения помощи ветеранам, которым необходимы реабилитация и лечение", – сказал Игорь Кобзев. Суворовское училище в Иркутске возводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Учебное заведение возводят на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. В этом году будут набраны 180 человек. Прием документов кандидатов закончен. В июле пройдут вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, определению психологической готовности ребят к обучению, проверке уровня их физической подготовки, общественных, творческих и спортивных достижений.

https://ria.ru/20230307/gospital-1856342693.html

https://ria.ru/20220908/gospital-1815298063.html

иркутск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутск, иркутская область, россия, игорь кобзев, тимур иванов