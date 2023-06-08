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В Иркутске планируют создать военный госпиталь - РИА Новости, 08.06.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
13:08 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/gospital-1876928219.html
В Иркутске планируют создать военный госпиталь
В Иркутске планируют создать военный госпиталь - РИА Новости, 08.06.2023
В Иркутске планируют создать военный госпиталь
В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя, сообщил журналистам губернатор Иркутской области... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:08
2023-06-08T13:08
иркутская область
иркутск
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россия
игорь кобзев
тимур иванов
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ИРКУТСК, 8 июн - РИА Новости. В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. Во время рабочей поездки заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировали ход работ на строительстве суворовского училища в Иркутске. Строительство суворовского военного училища ведется в Иркутске одновременно на нескольких площадках. На объекте задействовано более 900 сотрудников публично-правовой "Военно-строительной компании" Минобороны России и почти 70 единиц техники. В настоящее время строители ведут внутренние работы в основном историческом корпусе. Также построены три этажа спального корпуса, уложена кровля и выполнено остекление. Ведутся работы в пешем манеже – отдельно стоящем корпусе, где разместятся спортзалы и классы допобразования, специалисты усиливают несущие конструкции, реставрируют исторические элементы постройки. Идет вертикальная планировка грунта для устройства уличного спортивного ядра. Монтируются наружные инженерные коммуникации, благоустраивается территория. "Обсуждалась возможность создания военного госпиталя на 150 мест. Под него планируется выделить участок площадью 5 гектаров. Уже осенью будут решения по демонтажу существующих зданий и строительству новых корпусов. Это будет правильное решение с точки зрения помощи ветеранам, которым необходимы реабилитация и лечение", – сказал Игорь Кобзев. Суворовское училище в Иркутске возводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Учебное заведение возводят на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. В этом году будут набраны 180 человек. Прием документов кандидатов закончен. В июле пройдут вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, определению психологической готовности ребят к обучению, проверке уровня их физической подготовки, общественных, творческих и спортивных достижений.
https://ria.ru/20230307/gospital-1856342693.html
https://ria.ru/20220908/gospital-1815298063.html
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иркутск, иркутская область, россия, игорь кобзев, тимур иванов
Иркутская область, Иркутск, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Тимур Иванов
В Иркутске планируют создать военный госпиталь

Рядом с суворовским училищем в Иркутске планируют создать военный госпиталь

© Фото : Пресс-служба Губернатора Иркутской области В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя
 В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Пресс-служба Губернатора Иркутской области
В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 8 июн - РИА Новости. В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
Во время рабочей поездки заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировали ход работ на строительстве суворовского училища в Иркутске.
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7 марта, 12:27
Строительство суворовского военного училища ведется в Иркутске одновременно на нескольких площадках. На объекте задействовано более 900 сотрудников публично-правовой "Военно-строительной компании" Минобороны России и почти 70 единиц техники. В настоящее время строители ведут внутренние работы в основном историческом корпусе. Также построены три этажа спального корпуса, уложена кровля и выполнено остекление. Ведутся работы в пешем манеже – отдельно стоящем корпусе, где разместятся спортзалы и классы допобразования, специалисты усиливают несущие конструкции, реставрируют исторические элементы постройки. Идет вертикальная планировка грунта для устройства уличного спортивного ядра. Монтируются наружные инженерные коммуникации, благоустраивается территория.
«
"Обсуждалась возможность создания военного госпиталя на 150 мест. Под него планируется выделить участок площадью 5 гектаров. Уже осенью будут решения по демонтажу существующих зданий и строительству новых корпусов. Это будет правильное решение с точки зрения помощи ветеранам, которым необходимы реабилитация и лечение", – сказал Игорь Кобзев.
Суворовское училище в Иркутске возводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Учебное заведение возводят на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. В этом году будут набраны 180 человек. Прием документов кандидатов закончен. В июле пройдут вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, определению психологической готовности ребят к обучению, проверке уровня их физической подготовки, общественных, творческих и спортивных достижений.
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Источник: больницу в Запорожье переделывают в военный госпиталь на 200 коек
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Иркутская областьИркутскИркутская областьРоссияИгорь КобзевТимур Иванов
 
 
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