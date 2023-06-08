В Иркутске планируют создать военный госпиталь
Рядом с суворовским училищем в Иркутске планируют создать военный госпиталь
© Фото : Пресс-служба Губернатора Иркутской области В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя
© Фото : Пресс-служба Губернатора Иркутской области
В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя
ИРКУТСК, 8 июн - РИА Новости. В Иркутске рядом с суворовским училищем планируется выделить участок под строительство военного госпиталя, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
Во время рабочей поездки заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировали ход работ на строительстве суворовского училища в Иркутске.
Строительство суворовского военного училища ведется в Иркутске одновременно на нескольких площадках. На объекте задействовано более 900 сотрудников публично-правовой "Военно-строительной компании" Минобороны России и почти 70 единиц техники. В настоящее время строители ведут внутренние работы в основном историческом корпусе. Также построены три этажа спального корпуса, уложена кровля и выполнено остекление. Ведутся работы в пешем манеже – отдельно стоящем корпусе, где разместятся спортзалы и классы допобразования, специалисты усиливают несущие конструкции, реставрируют исторические элементы постройки. Идет вертикальная планировка грунта для устройства уличного спортивного ядра. Монтируются наружные инженерные коммуникации, благоустраивается территория.
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"Обсуждалась возможность создания военного госпиталя на 150 мест. Под него планируется выделить участок площадью 5 гектаров. Уже осенью будут решения по демонтажу существующих зданий и строительству новых корпусов. Это будет правильное решение с точки зрения помощи ветеранам, которым необходимы реабилитация и лечение", – сказал Игорь Кобзев.
Суворовское училище в Иркутске возводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Учебное заведение возводят на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. В этом году будут набраны 180 человек. Прием документов кандидатов закончен. В июле пройдут вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, определению психологической готовности ребят к обучению, проверке уровня их физической подготовки, общественных, творческих и спортивных достижений.