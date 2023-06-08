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В Подмосковье прошло заседание комиссии по апелляциям участников ГИА - РИА Новости, 08.06.2023
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Новости Подмосковья
 
20:42 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/gia-1877087460.html
В Подмосковье прошло заседание комиссии по апелляциям участников ГИА
В Подмосковье прошло заседание комиссии по апелляциям участников ГИА - РИА Новости, 08.06.2023
В Подмосковье прошло заседание комиссии по апелляциям участников ГИА
В министерства образования Московской области рассказали, что 7 июня прошло первое заседание конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о несогласии с... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:42
2023-06-08T20:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В министерства образования Московской области рассказали, что 7 июня прошло первое заседание конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА. Об этом сообщил телеканал "360"."В первый день работы комиссией рассмотрено более 90 апелляций участников ГИА-9 по биологии, истории и физике", – добавили в пресс-службе министерства образования Московской области.В регионе существует 16 удаленных пунктов, которые позволяют рассматривать апелляции с применением дистанционных технологий. Для работы с несогласием учащихся обучение прошли свыше 100 членов комиссии.Каждый год подмосковная конфликтная комиссия рассматривает более двух тысяч апелляций. Жалобу можно подать после оглашения результатов экзаменов в течение двух дней. Это можно сделать в личном кабинете, в своей школе или территориальном управлении образования.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье прошло заседание комиссии по апелляциям участников ГИА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПреподаватель беседует с учеником перед началом собеседования по русскому языку
Преподаватель беседует с учеником перед началом собеседования по русскому языку - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В министерства образования Московской области рассказали, что 7 июня прошло первое заседание конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА. Об этом сообщил телеканал "360".
"В первый день работы комиссией рассмотрено более 90 апелляций участников ГИА-9 по биологии, истории и физике", – добавили в пресс-службе министерства образования Московской области.
В регионе существует 16 удаленных пунктов, которые позволяют рассматривать апелляции с применением дистанционных технологий. Для работы с несогласием учащихся обучение прошли свыше 100 членов комиссии.
Каждый год подмосковная конфликтная комиссия рассматривает более двух тысяч апелляций. Жалобу можно подать после оглашения результатов экзаменов в течение двух дней. Это можно сделать в личном кабинете, в своей школе или территориальном управлении образования.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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