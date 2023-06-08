Евраев: догазификация остается приоритетной задачей для Ярославской области
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что программа догазификации остается приоритетной для правительства региона, в настоящее время в рамках программы сети проведены уже до 5,6 тысячи домовладений, сообщает областное правительство.
"Догазификация ведется по поручению президента России Владимира Путина и остается приоритетной задачей… Сети по программе догазификации в Ярославской области проведены уже до 5,6 тысячи домовладений. В 2518 домах газ уже подключен", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева.
Глава региона подчеркнул, что в рамках программы до границ участков сети прокладывают бесплатно. "Затраты на работы на территории домовладения ложатся на собственников, но для льготных категорий мы предусмотрели финансовую поддержку из областного бюджета - от 40 до 150 тысяч рублей", - сообщил Евраев.
Сообщается, что в Гаврилов-Ямском районе при контроле структур правительства области сети проведены к 210 участкам, уже подключены 116 домов. Из них 30 - в деревне Междуречье.
В числе первых в Междуречье оценила преимущества использования голубого топлива семья Марины Мороховец, отмечают в областном правительстве. "Подключились осенью, и жизнь сразу изменилась в лучшую сторону. Раньше использовали газовые баллоны, отапливали дом электрическим котлом. С газом гораздо экономнее. Но самое главное, что дома стало тепло и уютно", - цитирует Марину Мороховец пресс-служба правительства области.