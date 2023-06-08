https://ria.ru/20230608/gazifikatsiya-1877037583.html

Евраев: догазификация остается приоритетной задачей для Ярославской области

Евраев: догазификация остается приоритетной задачей для Ярославской области - РИА Новости, 08.06.2023

Евраев: догазификация остается приоритетной задачей для Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что программа догазификации остается приоритетной для правительства региона, в настоящее время в рамках... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:28

2023-06-08T17:28

2023-06-08T17:28

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что программа догазификации остается приоритетной для правительства региона, в настоящее время в рамках программы сети проведены уже до 5,6 тысячи домовладений, сообщает областное правительство. "Догазификация ведется по поручению президента России Владимира Путина и остается приоритетной задачей… Сети по программе догазификации в Ярославской области проведены уже до 5,6 тысячи домовладений. В 2518 домах газ уже подключен", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. Глава региона подчеркнул, что в рамках программы до границ участков сети прокладывают бесплатно. "Затраты на работы на территории домовладения ложатся на собственников, но для льготных категорий мы предусмотрели финансовую поддержку из областного бюджета - от 40 до 150 тысяч рублей", - сообщил Евраев. Сообщается, что в Гаврилов-Ямском районе при контроле структур правительства области сети проведены к 210 участкам, уже подключены 116 домов. Из них 30 - в деревне Междуречье. В числе первых в Междуречье оценила преимущества использования голубого топлива семья Марины Мороховец, отмечают в областном правительстве. "Подключились осенью, и жизнь сразу изменилась в лучшую сторону. Раньше использовали газовые баллоны, отапливали дом электрическим котлом. С газом гораздо экономнее. Но самое главное, что дома стало тепло и уютно", - цитирует Марину Мороховец пресс-служба правительства области.

https://ria.ru/20230503/gazifikatsiya-1869383876.html

https://ria.ru/20230414/svo-1865436940.html

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ярославская область, михаил евраев, россия