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Евраев: догазификация остается приоритетной задачей для Ярославской области - РИА Новости, 08.06.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:28 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/gazifikatsiya-1877037583.html
Евраев: догазификация остается приоритетной задачей для Ярославской области
Евраев: догазификация остается приоритетной задачей для Ярославской области - РИА Новости, 08.06.2023
Евраев: догазификация остается приоритетной задачей для Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что программа догазификации остается приоритетной для правительства региона, в настоящее время в рамках... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:28
2023-06-08T17:28
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что программа догазификации остается приоритетной для правительства региона, в настоящее время в рамках программы сети проведены уже до 5,6 тысячи домовладений, сообщает областное правительство. "Догазификация ведется по поручению президента России Владимира Путина и остается приоритетной задачей… Сети по программе догазификации в Ярославской области проведены уже до 5,6 тысячи домовладений. В 2518 домах газ уже подключен", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. Глава региона подчеркнул, что в рамках программы до границ участков сети прокладывают бесплатно. "Затраты на работы на территории домовладения ложатся на собственников, но для льготных категорий мы предусмотрели финансовую поддержку из областного бюджета - от 40 до 150 тысяч рублей", - сообщил Евраев. Сообщается, что в Гаврилов-Ямском районе при контроле структур правительства области сети проведены к 210 участкам, уже подключены 116 домов. Из них 30 - в деревне Междуречье. В числе первых в Междуречье оценила преимущества использования голубого топлива семья Марины Мороховец, отмечают в областном правительстве. "Подключились осенью, и жизнь сразу изменилась в лучшую сторону. Раньше использовали газовые баллоны, отапливали дом электрическим котлом. С газом гораздо экономнее. Но самое главное, что дома стало тепло и уютно", - цитирует Марину Мороховец пресс-служба правительства области.
https://ria.ru/20230503/gazifikatsiya-1869383876.html
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ярославская область, михаил евраев, россия
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Россия

Евраев: догазификация остается приоритетной задачей для Ярославской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что программа догазификации остается приоритетной для правительства региона, в настоящее время в рамках программы сети проведены уже до 5,6 тысячи домовладений, сообщает областное правительство.
"Догазификация ведется по поручению президента России Владимира Путина и остается приоритетной задачей… Сети по программе догазификации в Ярославской области проведены уже до 5,6 тысячи домовладений. В 2518 домах газ уже подключен", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева.
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Глава региона подчеркнул, что в рамках программы до границ участков сети прокладывают бесплатно. "Затраты на работы на территории домовладения ложатся на собственников, но для льготных категорий мы предусмотрели финансовую поддержку из областного бюджета - от 40 до 150 тысяч рублей", - сообщил Евраев.
Сообщается, что в Гаврилов-Ямском районе при контроле структур правительства области сети проведены к 210 участкам, уже подключены 116 домов. Из них 30 - в деревне Междуречье.
В числе первых в Междуречье оценила преимущества использования голубого топлива семья Марины Мороховец, отмечают в областном правительстве. "Подключились осенью, и жизнь сразу изменилась в лучшую сторону. Раньше использовали газовые баллоны, отапливали дом электрическим котлом. С газом гораздо экономнее. Но самое главное, что дома стало тепло и уютно", - цитирует Марину Мороховец пресс-служба правительства области.
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевРоссия
 
 
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