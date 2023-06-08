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ФАС возбудила дела против производителей ж/д колес из-за высоких цен - РИА Новости, 08.06.2023
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10:24 08.06.2023 (обновлено: 10:25 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/fas-1876869830.html
ФАС возбудила дела против производителей ж/д колес из-за высоких цен
ФАС возбудила дела против производителей ж/д колес из-за высоких цен - РИА Новости, 08.06.2023
ФАС возбудила дела против производителей ж/д колес из-за высоких цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении структур "Евраза" и Объединенной металлургической компании (ОМК), производящих... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:24
2023-06-08T10:25
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
объединенная металлургическая компания
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении структур "Евраза" и Объединенной металлургической компании (ОМК), производящих железнодорожные колеса, из-за необоснованного завышения цен в третьем квартале 2022 года, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дела в отношении крупнейших производителей колес для железнодорожных вагонов... по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции... По мнению ведомства, АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК" необоснованно завышали цены на свою продукцию в третьем квартале 2022 года", - говорится в сообщении ФАС в четверг. ВМЗ - Выксунский металлургический завод, расположенный в Нижегородской области, входит в холдинг "Объединенная металлургическая компания". "ЕВРАЗ НТМК" и "ЕВРАЗ ТК" - структуры "Евраза". Как пишет антимонопольное ведомство, анализ показателей хозяйственной деятельности компаний выявил, что установленные ими в указанный период цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации. "ФАС России провела анализ состояния конкуренции на рынке цельнокатаных колес для железнодорожных вагонов. Служба установила, что этот рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. При этом АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК" являются крупнейшими производителями и занимают доминирующее положение на этом рынке. Ведомство возбудило три дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК", - резюмирует служба. Отмечается, что в случае установления вины организациям грозят штрафы в соответствии КоАП РФ.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), объединенная металлургическая компания, экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Объединенная металлургическая компания, Экономика
ФАС возбудила дела против производителей ж/д колес из-за высоких цен

ФАС возбудила дела против производящих ж/д колеса структур "Евраза" и ОМК из-за цен

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении структур "Евраза" и Объединенной металлургической компании (ОМК), производящих железнодорожные колеса, из-за необоснованного завышения цен в третьем квартале 2022 года, сообщило ведомство.
«
"ФАС возбудила дела в отношении крупнейших производителей колес для железнодорожных вагонов... по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции... По мнению ведомства, АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК" необоснованно завышали цены на свою продукцию в третьем квартале 2022 года", - говорится в сообщении ФАС в четверг. ВМЗ - Выксунский металлургический завод, расположенный в Нижегородской области, входит в холдинг "Объединенная металлургическая компания". "ЕВРАЗ НТМК" и "ЕВРАЗ ТК" - структуры "Евраза".
Как пишет антимонопольное ведомство, анализ показателей хозяйственной деятельности компаний выявил, что установленные ими в указанный период цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации.
"ФАС России провела анализ состояния конкуренции на рынке цельнокатаных колес для железнодорожных вагонов. Служба установила, что этот рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. При этом АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК" являются крупнейшими производителями и занимают доминирующее положение на этом рынке. Ведомство возбудило три дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК", - резюмирует служба.
Отмечается, что в случае установления вины организациям грозят штрафы в соответствии КоАП РФ.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Объединенная металлургическая компанияЭкономика
 
 
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