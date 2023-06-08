https://ria.ru/20230608/fas-1876869830.html

ФАС возбудила дела против производителей ж/д колес из-за высоких цен

ФАС возбудила дела против производителей ж/д колес из-за высоких цен - РИА Новости, 08.06.2023

ФАС возбудила дела против производителей ж/д колес из-за высоких цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении структур "Евраза" и Объединенной металлургической компании (ОМК), производящих... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:24

2023-06-08T10:24

2023-06-08T10:25

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

объединенная металлургическая компания

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении структур "Евраза" и Объединенной металлургической компании (ОМК), производящих железнодорожные колеса, из-за необоснованного завышения цен в третьем квартале 2022 года, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дела в отношении крупнейших производителей колес для железнодорожных вагонов... по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции... По мнению ведомства, АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК" необоснованно завышали цены на свою продукцию в третьем квартале 2022 года", - говорится в сообщении ФАС в четверг. ВМЗ - Выксунский металлургический завод, расположенный в Нижегородской области, входит в холдинг "Объединенная металлургическая компания". "ЕВРАЗ НТМК" и "ЕВРАЗ ТК" - структуры "Евраза". Как пишет антимонопольное ведомство, анализ показателей хозяйственной деятельности компаний выявил, что установленные ими в указанный период цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации. "ФАС России провела анализ состояния конкуренции на рынке цельнокатаных колес для железнодорожных вагонов. Служба установила, что этот рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. При этом АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК" являются крупнейшими производителями и занимают доминирующее положение на этом рынке. Ведомство возбудило три дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "ВМЗ", АО "ЕВРАЗ НТМК" и ООО "ЕВРАЗ ТК", - резюмирует служба. Отмечается, что в случае установления вины организациям грозят штрафы в соответствии КоАП РФ.

https://ria.ru/20230607/shtraf-1876650230.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), объединенная металлургическая компания, экономика