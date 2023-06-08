https://ria.ru/20230608/evakuatsiya-1877087336.html

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек - РИА Новости, 08.06.2023

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек

Число эвакуированных с затопленных территорий Херсонской области достигло уже 5 тысяч человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:39

2023-06-08T20:39

2023-06-08T20:48

херсонская область

происшествия

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число эвакуированных с затопленных территорий Херсонской области достигло уже 5 тысяч человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."На данный момент число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до 5 тысяч человек, из них детей - 178, маломобильных граждан - 62. В пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек", - написал Сальдо.По его словам, 62 человека госпитализированы в лечебные учреждения.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.

херсонская область

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херсонская область , происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, владимир сальдо