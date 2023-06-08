https://ria.ru/20230608/evakuatsiya-1877087336.html
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек - РИА Новости, 08.06.2023
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек
Число эвакуированных с затопленных территорий Херсонской области достигло уже 5 тысяч человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:39
2023-06-08T20:39
2023-06-08T20:48
херсонская область
происшествия
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876973637_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_25c4d7bf4f0f03c4729ae3c40ebb37cf.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число эвакуированных с затопленных территорий Херсонской области достигло уже 5 тысяч человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."На данный момент число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до 5 тысяч человек, из них детей - 178, маломобильных граждан - 62. В пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек", - написал Сальдо.По его словам, 62 человека госпитализированы в лечебные учреждения.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876973637_788:488:2866:2047_1920x0_80_0_0_39fb2fd8d4d972026f344f30bdec30a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, владимир сальдо
Херсонская область , Происшествия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Сальдо
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек
Сальдо: с затопленных территорий Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек