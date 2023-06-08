https://ria.ru/20230608/evakuatsiya-1876873636.html
Из опасных зон после разрушения Каховской ГЭС эвакуировали 4300 человек
Из опасных зон после разрушения Каховской ГЭС эвакуировали 4300 человек - РИА Новости, 08.06.2023
Из опасных зон после разрушения Каховской ГЭС эвакуировали 4300 человек
Около 4,3 тысячи человек эвакуированы из зон затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:29
2023-06-08T10:29
2023-06-08T10:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
разрушение каховской гэс
каховская гэс
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Около 4,3 тысячи человек эвакуированы из зон затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Проведена эвакуация из опасных зон почти 4,3 тысячи человек", - сказал собеседник агентства. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава Новой Каховки заявил, что вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Из опасных зон после разрушения Каховской ГЭС эвакуировали 4300 человек
Экстренные службы сообщили об эвакуации около 4300 человек после разрушения Каховской ГЭС