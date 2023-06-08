https://ria.ru/20230608/evakuatsiya-1876843997.html

С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более 300 человек

С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более 300 человек - РИА Новости, 08.06.2023

С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более 300 человек

С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более трехсот человек, рассказали РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T05:18

2023-06-08T05:18

2023-06-08T07:20

россия

херсонская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

происшествия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали более трехсот человек, рассказали РИА Новости в МЧС России."За текущие сутки с подтопленных территорий эвакуировано более 300 человек, в том числе 70 детей", — сообщили в пресс-службе.На предстоящие сутки спасатели спланировали работу аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым в количестве 45 человек и 18 единиц техники, в том числе 11 плавсредств.Кроме того, к месту проведения аварийно-спасательных работ направили аэромобильную группировку Южного регионального поисково-спасательного отряда в количестве 50 человек и 18 единиц техники, в том числе 10 плавсредств, добавили в ведомстве.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин назвал произошедшее военным преступлением, отметив, что разрушение ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

https://ria.ru/20230607/navodnenie-1876832884.html

россия

херсонская область

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россия, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, происшествия