https://ria.ru/20230608/espch-1877059214.html

"Укргидроэнерго" обратилась в ЕСПЧ в связи с разрушением Каховской ГЭС

"Укргидроэнерго" обратилась в ЕСПЧ в связи с разрушением Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

"Укргидроэнерго" обратилась в ЕСПЧ в связи с разрушением Каховской ГЭС

Украинская компания "Укргидроэнерго" направила иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации ущерба, нанесенного в результате... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:34

2023-06-08T18:34

2023-06-08T18:34

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

разрушение каховской гэс

совет европы

украина

херсонская область

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" направила иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации ущерба, нанесенного в результате последствий разрушения Каховской ГЭС, сообщает в четверг пресс-служба компании. Российские сенаторы в четверг заявили об ответственности киевского режима и его западных кураторов за теракт на Каховской ГЭС, сенаторы требуют возмещения ущерба гражданам, экологии региона, говорится в заявлении палаты, направленном парламентам мира. "Укргидроэнерго" обратилось в ЕСПЧ и проинформировало суд в рамках дела по заявлению ... Ukrgidroenergo, PAT v. Russia... В целях скорейшей защиты нарушенных прав и интересов компания просит суд рассмотреть возможность определить первоочередность рассмотрения соответствующего дела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укргидроэнерго". Как заявляют в компании, нарушен первый дополнительный протокол к Женевским конвенциям, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года, который установил перечень объектов, которые не могут являться объектами нападения. Отмечается, что ЕСПЧ принял к рассмотрению иск, "общая сумма заявленного ущерба, нанесенного активам компании – Каховской ГЭС и недостроенной ветровой электростанции на острове Змеиный, по независимой экспертной оценке составила почти 17 миллиардов гривен" (более 460 миллионов долларов). Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20230608/komissiya-1877013254.html

https://ria.ru/20230608/stantsiya-1876959538.html

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россия, европейский суд по правам человека (еспч), разрушение каховской гэс, совет европы, украина, херсонская область