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Россияне назвали воссоединение с Крымом основным достижением десятилетия - РИА Новости, 08.06.2023
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14:04 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/dostizhenie-1876948322.html
Россияне назвали воссоединение с Крымом основным достижением десятилетия
Россияне назвали воссоединение с Крымом основным достижением десятилетия - РИА Новости, 08.06.2023
Россияне назвали воссоединение с Крымом основным достижением десятилетия
Значимыми достижениями России за последние 10-15 лет респонденты считают воссоединение с Крымом и новыми регионами (11%) и благоустройство городов (9%), а из... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:04
2023-06-08T14:04
россия
общество
владимир путин
михаил мишустин
вциом
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Значимыми достижениями России за последние 10-15 лет респонденты считают воссоединение с Крымом и новыми регионами (11%) и благоустройство городов (9%), а из ныне живущих россиян, которыми может гордиться страна, называют президента РФ Владимира Путина (19%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. По данным ВЦИОМ, на вопрос о том, какие были за последние 10-15 лет в жизни нашей страны значимые достижения, наибольшее число респондентов (11%) отметили воссоединение с Крымом и новыми регионами. Благоустройство городов, развитие инфраструктуры и ремонт дорог отметили 9% опрошенных. Развитие промышленности и сельского хозяйства, строительство заводов, машиностроение отметили значимым достижением 8% россиян. Столько же опрошенных указали развитие экономики и медицины, борьбу с коррупцией, спортивные достижения. Среди других ответов были улучшение военной промышленности, рост уровня жизни в стране и строительство Крымского моста – по 5%. На вопрос о том, кем среди ныне живущих россиян может гордиться страна, наибольшее число респондентов отметило президента Российской Федерации Владимира Путина (19%). На втором месте по популярности ответов – военнослужащие, солдаты, участники СВО (14%). На третьем месте – председатель правительства РФ Михаил Мишустин (5%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых номеров, задействованных в России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, общество, владимир путин, михаил мишустин, вциом
Россия, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ
Россияне назвали воссоединение с Крымом основным достижением десятилетия

Опрос ВЦИОМ: россияне назвали воссоединение с Крымом самым важным достижением за 15 лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Значимыми достижениями России за последние 10-15 лет респонденты считают воссоединение с Крымом и новыми регионами (11%) и благоустройство городов (9%), а из ныне живущих россиян, которыми может гордиться страна, называют президента РФ Владимира Путина (19%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным ВЦИОМ, на вопрос о том, какие были за последние 10-15 лет в жизни нашей страны значимые достижения, наибольшее число респондентов (11%) отметили воссоединение с Крымом и новыми регионами. Благоустройство городов, развитие инфраструктуры и ремонт дорог отметили 9% опрошенных. Развитие промышленности и сельского хозяйства, строительство заводов, машиностроение отметили значимым достижением 8% россиян. Столько же опрошенных указали развитие экономики и медицины, борьбу с коррупцией, спортивные достижения. Среди других ответов были улучшение военной промышленности, рост уровня жизни в стране и строительство Крымского моста – по 5%.
На вопрос о том, кем среди ныне живущих россиян может гордиться страна, наибольшее число респондентов отметило президента Российской Федерации Владимира Путина (19%). На втором месте по популярности ответов – военнослужащие, солдаты, участники СВО (14%). На третьем месте – председатель правительства РФ Михаил Мишустин (5%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых номеров, задействованных в России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
2 июня, 10:54
 
РоссияОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМ
 
 
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