https://ria.ru/20230608/dostizhenie-1876948322.html

Россияне назвали воссоединение с Крымом основным достижением десятилетия

Россияне назвали воссоединение с Крымом основным достижением десятилетия - РИА Новости, 08.06.2023

Россияне назвали воссоединение с Крымом основным достижением десятилетия

Значимыми достижениями России за последние 10-15 лет респонденты считают воссоединение с Крымом и новыми регионами (11%) и благоустройство городов (9%), а из... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:04

2023-06-08T14:04

2023-06-08T14:04

россия

общество

владимир путин

михаил мишустин

вциом

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Значимыми достижениями России за последние 10-15 лет респонденты считают воссоединение с Крымом и новыми регионами (11%) и благоустройство городов (9%), а из ныне живущих россиян, которыми может гордиться страна, называют президента РФ Владимира Путина (19%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. По данным ВЦИОМ, на вопрос о том, какие были за последние 10-15 лет в жизни нашей страны значимые достижения, наибольшее число респондентов (11%) отметили воссоединение с Крымом и новыми регионами. Благоустройство городов, развитие инфраструктуры и ремонт дорог отметили 9% опрошенных. Развитие промышленности и сельского хозяйства, строительство заводов, машиностроение отметили значимым достижением 8% россиян. Столько же опрошенных указали развитие экономики и медицины, борьбу с коррупцией, спортивные достижения. Среди других ответов были улучшение военной промышленности, рост уровня жизни в стране и строительство Крымского моста – по 5%. На вопрос о том, кем среди ныне живущих россиян может гордиться страна, наибольшее число респондентов отметило президента Российской Федерации Владимира Путина (19%). На втором месте по популярности ответов – военнослужащие, солдаты, участники СВО (14%). На третьем месте – председатель правительства РФ Михаил Мишустин (5%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых номеров, задействованных в России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230602/doveriie-1875709901.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, михаил мишустин, вциом