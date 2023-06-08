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На Украине заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/dnepr-1876919574.html
На Украине заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС
На Украине заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
На Украине заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС
На Украине заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС, сообщил глава администрации судоходства страны Евгений Игнатенко. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:48
2023-06-08T12:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
каховская гэс
разрушение каховской гэс
днепр (река)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На Украине заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС, сообщил глава администрации судоходства страны Евгений Игнатенко. "Администрация судоходства второй день активно работает с судовладельцами, чьи суда сейчас находятся в акватории Каховского водохранилища. Это около 50 судов. Наша задача - содействовать в обеспечении их беспрепятственной передислокации с места базирования выше по Днепру через Запорожский шлюз. За ДнепроГЭС речка Днепр остается судоходной. Ниже - еще длительное время нет", - написал он на своей странице в Facebook*. По словам Игнатенко, после падения уровня воды суда в акватории Каховского водохранилища окажутся на мели, а это может грозить разливом топливно-смазочных материалов. ДнепроГЭС - гидроэлектростанция, находящая на реке Днепр в подконтрольном Киеву части Запорожской области. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
https://ria.ru/20230607/ges-1876622081.html
россия
украина
днепр (река)
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россия, украина, каховская гэс, разрушение каховской гэс, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Днепр (река)
На Украине заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС

Администрация судоходства Украины заявила о выводе 50 судов из Каховского водохранилища

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРазрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона
Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На Украине заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС, сообщил глава администрации судоходства страны Евгений Игнатенко.
"Администрация судоходства второй день активно работает с судовладельцами, чьи суда сейчас находятся в акватории Каховского водохранилища. Это около 50 судов. Наша задача - содействовать в обеспечении их беспрепятственной передислокации с места базирования выше по Днепру через Запорожский шлюз. За ДнепроГЭС речка Днепр остается судоходной. Ниже - еще длительное время нет", - написал он на своей странице в Facebook*.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
По словам Игнатенко, после падения уровня воды суда в акватории Каховского водохранилища окажутся на мели, а это может грозить разливом топливно-смазочных материалов.
ДнепроГЭС - гидроэлектростанция, находящая на реке Днепр в подконтрольном Киеву части Запорожской области.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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На Украине заявили о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС
7 июня, 08:26
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСДнепр (река)
 
 
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