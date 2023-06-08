Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" будет делать детали к лайнерам зарубежного производства - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/detali-1877017381.html
"Росатом" будет делать детали к лайнерам зарубежного производства
"Росатом" будет делать детали к лайнерам зарубежного производства - РИА Новости, 08.06.2023
"Росатом" будет делать детали к лайнерам зарубежного производства
ПАО "Аэрофлот" и АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом") заключили контракт на производство импортозамещающих... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:33
2023-06-08T16:33
экономика
технологии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэрофлот
наука и инновации
обнинск
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПАО "Аэрофлот" и АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом") заключили контракт на производство импортозамещающих воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов иностранного производства, специалисты "Росатома" уже доказали возможность экономически более эффективного выпуска таких устройств, сообщила пресс-служба "Науки и инноваций". "В рамках контракта компании впервые в России реализовали совместный проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов иностранного производства. Производство фильтров по конструкторскому решению инженеров "Аэрофлота" обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, г. Обнинск Калужской области, входит в научный дивизион "Росатома")", - говорится в сообщении. "Многоэтапные испытания изделий, произведенных "Росатомом", подтвердили их полное соответствие требуемому уровню безопасности. Расчетный ресурс отечественных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными", - указывается в пресс-релизе. Отмечается, что "Росатом" планирует продолжить сотрудничество с "Аэрофлотом" в целях дальнейшего расширения линейки импортозамещенных компонентов для лайнеров иностранного производства.
https://ria.ru/20230607/puteshestviya-1876797468.html
https://ria.ru/20230607/samolet-1876759949.html
россия
обнинск
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэрофлот, наука и инновации, обнинск, калужская область, импортозамещение
Экономика, Технологии, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Аэрофлот, Наука и инновации, Обнинск, Калужская область, Импортозамещение
"Росатом" будет делать детали к лайнерам зарубежного производства

"Росатом" будет делать воздушные фильтры к лайнерам "Аэрофлота" зарубежного производства

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПАО "Аэрофлот" и АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом") заключили контракт на производство импортозамещающих воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов иностранного производства, специалисты "Росатома" уже доказали возможность экономически более эффективного выпуска таких устройств, сообщила пресс-служба "Науки и инноваций".
"В рамках контракта компании впервые в России реализовали совместный проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов иностранного производства. Производство фильтров по конструкторскому решению инженеров "Аэрофлота" обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, г. Обнинск Калужской области, входит в научный дивизион "Росатома")", - говорится в сообщении.
Пассажиры аварийно севшего в Магадане самолета авиакомпании Air India. Кадр видео
Журналисты показали, где пассажиры рейса Air India ждут резервный самолет
7 июня, 19:16
"Многоэтапные испытания изделий, произведенных "Росатомом", подтвердили их полное соответствие требуемому уровню безопасности. Расчетный ресурс отечественных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными", - указывается в пресс-релизе.
Отмечается, что "Росатом" планирует продолжить сотрудничество с "Аэрофлотом" в целях дальнейшего расширения линейки импортозамещенных компонентов для лайнеров иностранного производства.
Самолет - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В Чите самолет не смог приземлиться из-за животных на посадочной полосе
7 июня, 16:44
 
ЭкономикаТехнологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АэрофлотНаука и инновацииОбнинскКалужская областьИмпортозамещение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала