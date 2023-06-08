https://ria.ru/20230608/detali-1877017381.html
"Росатом" будет делать детали к лайнерам зарубежного производства
"Росатом" будет делать детали к лайнерам зарубежного производства - РИА Новости, 08.06.2023
"Росатом" будет делать детали к лайнерам зарубежного производства
ПАО "Аэрофлот" и АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом") заключили контракт на производство импортозамещающих... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:33
2023-06-08T16:33
2023-06-08T16:33
экономика
технологии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэрофлот
наука и инновации
обнинск
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПАО "Аэрофлот" и АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом") заключили контракт на производство импортозамещающих воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов иностранного производства, специалисты "Росатома" уже доказали возможность экономически более эффективного выпуска таких устройств, сообщила пресс-служба "Науки и инноваций". "В рамках контракта компании впервые в России реализовали совместный проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов иностранного производства. Производство фильтров по конструкторскому решению инженеров "Аэрофлота" обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, г. Обнинск Калужской области, входит в научный дивизион "Росатома")", - говорится в сообщении. "Многоэтапные испытания изделий, произведенных "Росатомом", подтвердили их полное соответствие требуемому уровню безопасности. Расчетный ресурс отечественных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными", - указывается в пресс-релизе. Отмечается, что "Росатом" планирует продолжить сотрудничество с "Аэрофлотом" в целях дальнейшего расширения линейки импортозамещенных компонентов для лайнеров иностранного производства.
https://ria.ru/20230607/puteshestviya-1876797468.html
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экономика, технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэрофлот, наука и инновации, обнинск, калужская область, импортозамещение
Экономика, Технологии, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Аэрофлот, Наука и инновации, Обнинск, Калужская область, Импортозамещение
"Росатом" будет делать детали к лайнерам зарубежного производства
"Росатом" будет делать воздушные фильтры к лайнерам "Аэрофлота" зарубежного производства