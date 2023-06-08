https://ria.ru/20230608/delo-1876923515.html
Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела пяти украинских боевиков
Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела пяти украинских боевиков - РИА Новости, 08.06.2023
Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела пяти украинских боевиков
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 24 июля рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:01
2023-06-08T13:01
2023-06-08T17:14
россия
украина
ростов-на-дону
вооруженные силы украины
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 24 июля рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, передает корреспондент РИА Новости."Отложить рассмотрение уголовного дела на 10.00 мск 24 июля", - сказал судья.На скамье подсудимых Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах. Все они являются гражданами Украины. Как следует из обвинительного заключения, всем подсудимым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.Макаренко, Петрук и Рейвах обвиняются в том, что с февраля по март 2022 года в составе 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" ВСУ из села Степное Волновахского района и Волновахи вели огонь в направлении позиций военнослужащих народной милиции ДНР, а также обстреливали мирное население.Как уточнили в Южном окружном военном суде, обвиняемые были задержаны в первой половине марта 2022 года в ходе боестолкновений в Волновахе. Согласно обвинительному заключению, они принимали непосредственное участие в активных боевых действиях с применением огнестрельного оружия, бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских систем, минометов и иных боеприпасов неизбирательного действия.Пузанов был задержан 19 марта 2022 года у себя дома в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 по апрель 2016 года участвовал в боевых действиях в составе батальона "Донбасс" на территориях ЛНР и ДНР. В апреле 2016 года Пузанов добровольно вышел из батальона, однако о существовании этого террористического сообщества не сообщил, говорится в материалах дела.Аналогичная история у Безлепкина: после ухода из батальона он проживал в селе Старченково, а 7 апреля 2022 года был задержан в ходе фильтрационных мероприятий.
https://ria.ru/20230607/srok-1876671120.html
https://ria.ru/20230522/boevik-1873311048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Украина, Ростов-на-Дону, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела пяти украинских боевиков
Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела пяти военных ВСУ, обвиняемых в терроризме
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 24 июля рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, передает корреспондент РИА Новости.
"Отложить рассмотрение уголовного дела на 10.00 мск 24 июля", - сказал судья.
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На скамье подсудимых Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах. Все они являются гражданами Украины
. Как следует из обвинительного заключения, всем подсудимым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ
(участие в террористическом сообществе), предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Макаренко, Петрук и Рейвах обвиняются в том, что с февраля по март 2022 года в составе 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" ВСУ
из села Степное Волновахского района
и Волновахи
вели огонь в направлении позиций военнослужащих народной милиции ДНР
, а также обстреливали мирное население.
Как уточнили в Южном окружном военном суде, обвиняемые были задержаны в первой половине марта 2022 года в ходе боестолкновений в Волновахе. Согласно обвинительному заключению, они принимали непосредственное участие в активных боевых действиях с применением огнестрельного оружия, бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских систем, минометов и иных боеприпасов неизбирательного действия.
Пузанов был задержан 19 марта 2022 года у себя дома в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 по апрель 2016 года участвовал в боевых действиях в составе батальона "Донбасс" на территориях ЛНР
и ДНР. В апреле 2016 года Пузанов добровольно вышел из батальона, однако о существовании этого террористического сообщества не сообщил, говорится в материалах дела.
Аналогичная история у Безлепкина: после ухода из батальона он проживал в селе Старченково, а 7 апреля 2022 года был задержан в ходе фильтрационных мероприятий.
Боевик "Азова"* признался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе