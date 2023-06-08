https://ria.ru/20230608/delo-1876923515.html

Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела пяти украинских боевиков

Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела пяти украинских боевиков - РИА Новости, 08.06.2023

Суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение дела пяти украинских боевиков

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 24 июля рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:01

2023-06-08T13:01

2023-06-08T17:14

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 24 июля рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, передает корреспондент РИА Новости."Отложить рассмотрение уголовного дела на 10.00 мск 24 июля", - сказал судья.На скамье подсудимых Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах. Все они являются гражданами Украины. Как следует из обвинительного заключения, всем подсудимым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.Макаренко, Петрук и Рейвах обвиняются в том, что с февраля по март 2022 года в составе 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" ВСУ из села Степное Волновахского района и Волновахи вели огонь в направлении позиций военнослужащих народной милиции ДНР, а также обстреливали мирное население.Как уточнили в Южном окружном военном суде, обвиняемые были задержаны в первой половине марта 2022 года в ходе боестолкновений в Волновахе. Согласно обвинительному заключению, они принимали непосредственное участие в активных боевых действиях с применением огнестрельного оружия, бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских систем, минометов и иных боеприпасов неизбирательного действия.Пузанов был задержан 19 марта 2022 года у себя дома в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 по апрель 2016 года участвовал в боевых действиях в составе батальона "Донбасс" на территориях ЛНР и ДНР. В апреле 2016 года Пузанов добровольно вышел из батальона, однако о существовании этого террористического сообщества не сообщил, говорится в материалах дела.Аналогичная история у Безлепкина: после ухода из батальона он проживал в селе Старченково, а 7 апреля 2022 года был задержан в ходе фильтрационных мероприятий.

https://ria.ru/20230607/srok-1876671120.html

https://ria.ru/20230522/boevik-1873311048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, безопасность