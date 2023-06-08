https://ria.ru/20230608/blagoustroystvo-1876915739.html
Стартовало благоустройство возле ТПУ "Тимирязевская" на севере Москвы
Стартовало благоустройство возле ТПУ "Тимирязевская" на севере Москвы - РИА Новости, 08.06.2023
Стартовало благоустройство возле ТПУ "Тимирязевская" на севере Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Тимирязевская" на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:36
2023-06-08T12:36
2023-06-08T12:36
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петр бирюков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Тимирязевская" на севере столицы, основные работы планируется завершить к сентябрю этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле ТПУ "Тимирязевская". Главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. В рамках проекта обновим улицу Академика Лисицына, внутриквартальный проезд от Дмитровского шоссе до Ивановской улицы, отрезок Дмитровского шоссе и участок улицы Яблочкова", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, запланировано обустройство дополнительной ливневки. "В рамках проекта появится несколько удобных пешеходных маршрутов, в частности от парка "Дубки" к детской школе искусств и ТПУ, организуем зону для тихого отдыха с лавочками и городскими качелями между ТЦ "Тимирязевский" и жилым домом по улице Яблочкова", - рассказал Бирюков. Также специалисты установят энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения на пешеходных переходах, обустроят более 300 парковочных мест, отремонтируют существующие детские площадки и сделают новые. На финальном этапе высадят зеленые насаждения, чтобы создать буферную зону от железнодорожных путей. Бирюков сообщил, что основные работы по благоустройству в районе ТПУ "Тимирязевская" планируется завершить к сентябрю этого года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Тимирязевская" на севере столицы, основные работы планируется завершить к сентябрю этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле ТПУ "Тимирязевская". Главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. В рамках проекта обновим улицу Академика Лисицына, внутриквартальный проезд от Дмитровского шоссе до Ивановской улицы, отрезок Дмитровского шоссе и участок улицы Яблочкова", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, запланировано обустройство дополнительной ливневки.
"В рамках проекта появится несколько удобных пешеходных маршрутов, в частности от парка "Дубки" к детской школе искусств и ТПУ, организуем зону для тихого отдыха с лавочками и городскими качелями между ТЦ "Тимирязевский" и жилым домом по улице Яблочкова", - рассказал Бирюков
.
Также специалисты установят энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения на пешеходных переходах, обустроят более 300 парковочных мест, отремонтируют существующие детские площадки и сделают новые. На финальном этапе высадят зеленые насаждения, чтобы создать буферную зону от железнодорожных путей.
Бирюков сообщил, что основные работы по благоустройству в районе ТПУ "Тимирязевская" планируется завершить к сентябрю этого года.