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Стартовало благоустройство возле ТПУ "Тимирязевская" на севере Москвы - РИА Новости, 08.06.2023
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12:36 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/blagoustroystvo-1876915739.html
Стартовало благоустройство возле ТПУ "Тимирязевская" на севере Москвы
Стартовало благоустройство возле ТПУ "Тимирязевская" на севере Москвы - РИА Новости, 08.06.2023
Стартовало благоустройство возле ТПУ "Тимирязевская" на севере Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Тимирязевская" на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:36
2023-06-08T12:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Тимирязевская" на севере столицы, основные работы планируется завершить к сентябрю этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле ТПУ "Тимирязевская". Главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. В рамках проекта обновим улицу Академика Лисицына, внутриквартальный проезд от Дмитровского шоссе до Ивановской улицы, отрезок Дмитровского шоссе и участок улицы Яблочкова", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, запланировано обустройство дополнительной ливневки. "В рамках проекта появится несколько удобных пешеходных маршрутов, в частности от парка "Дубки" к детской школе искусств и ТПУ, организуем зону для тихого отдыха с лавочками и городскими качелями между ТЦ "Тимирязевский" и жилым домом по улице Яблочкова", - рассказал Бирюков. Также специалисты установят энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения на пешеходных переходах, обустроят более 300 парковочных мест, отремонтируют существующие детские площадки и сделают новые. На финальном этапе высадят зеленые насаждения, чтобы создать буферную зону от железнодорожных путей. Бирюков сообщил, что основные работы по благоустройству в районе ТПУ "Тимирязевская" планируется завершить к сентябрю этого года.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Стартовало благоустройство возле ТПУ "Тимирязевская" на севере Москвы

© Городское хозяйство МосквыПроект благоустройства возле ТПУ "Тимирязевская"
Проект благоустройства возле ТПУ Тимирязевская
© Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Тимирязевская" на севере столицы, основные работы планируется завершить к сентябрю этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле ТПУ "Тимирязевская". Главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. В рамках проекта обновим улицу Академика Лисицына, внутриквартальный проезд от Дмитровского шоссе до Ивановской улицы, отрезок Дмитровского шоссе и участок улицы Яблочкова", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, запланировано обустройство дополнительной ливневки.
"В рамках проекта появится несколько удобных пешеходных маршрутов, в частности от парка "Дубки" к детской школе искусств и ТПУ, организуем зону для тихого отдыха с лавочками и городскими качелями между ТЦ "Тимирязевский" и жилым домом по улице Яблочкова", - рассказал Бирюков.
Также специалисты установят энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения на пешеходных переходах, обустроят более 300 парковочных мест, отремонтируют существующие детские площадки и сделают новые. На финальном этапе высадят зеленые насаждения, чтобы создать буферную зону от железнодорожных путей.
Бирюков сообщил, что основные работы по благоустройству в районе ТПУ "Тимирязевская" планируется завершить к сентябрю этого года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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