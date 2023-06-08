https://ria.ru/20230608/blagoustroystvo-1876865038.html

Бречалов: жители Удмуртии выбрали пространства для благоустройства

Бречалов: жители Удмуртии выбрали пространства для благоустройства - РИА Новости, 08.06.2023

Бречалов: жители Удмуртии выбрали пространства для благоустройства

Жители Удмуртии определили, какие пространства в регионе будут благоустраивать в 2024 году, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:34

2023-06-08T10:34

2023-06-08T10:34

удмуртская республика

александр бречалов

ижевск

глазов

сарапул

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УФА, 8 июн - РИА Новости. Жители Удмуртии определили, какие пространства в регионе будут благоустраивать в 2024 году, сообщил глава республики Александр Бречалов. Ранее в стране прошло Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты для благоустройства. В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что на выбор жителей региона было представлено 22 концепции благоустройства общественных пространств. Где-то нужно было отдать предпочтение одной из территорий, в каких-то муниципальных образованиях жители республики голосовали за лучшее функциональное наполнение пространства. По данным пресс-службы, в Удмуртии в голосовании принимали участие пять городов республики и шесть районов. Свое мнение высказали более 106 тысяч жителей региона. "Уверен, что внимание все большего количества людей к этому проекту - лучшее доказательство тому, что они видят реальный результат. Цифры немалые. За шесть лет реализации программы мы благоустроили 498 парков, скверов и площадок и 900 дворов. В этом году сделаем еще 96 пространств и 43 двора. И самое главное здесь, это опора на предпочтение и выбор жителей", - приводятся слова главы республики Александра Бречалова. По данным властей региона, жители Удмуртии для благоустройства выбрали лесопарковую зону по улице Ворошилова возле ТРК "Столица" в Ижевске, аллею у школы искусств "Глазовчанка" в городе Глазове, территорию вдоль дома по улице Азина в Сарапуле, в Воткинске – дизайн-проект Богатыревского парка, в Можге – территорию детского парка, в посёлке Игра – дизайн-проект площади перед администрацией Игринского района, в Малой Пурге – зону отдыха детей в Парке Победы. Кроме того, программу благоустройства в Удмуртии попали общественное пространство в поселке Новый Воткинского района, в Можгинском районе – территория в Большой Уче, в Завьяловском районе – территория в Вараксино и в Уве – территория парка деревянных скульптур, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230531/fond-1875392029.html

ижевск

глазов

сарапул

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Артем Смирнов

александр бречалов, ижевск, глазов, сарапул