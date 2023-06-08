https://ria.ru/20230608/berdyansk-1877064360.html

Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске

Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске - РИА Новости, 08.06.2023

Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске

Причиной взрыва автомобиля в городе Бердянске Запорожской области, по предварительной версии, стало неисправное газовое оборудование, сообщили в оперативных... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:06

2023-06-08T19:06

2023-06-08T19:06

бердянск

запорожская область

происшествия

россия

авто

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Причиной взрыва автомобиля в городе Бердянске Запорожской области, по предварительной версии, стало неисправное газовое оборудование, сообщили в оперативных службах региона. "При взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал... Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при установке газобаллонного оборудования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230608/remont-1876951286.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, запорожская область, происшествия, россия, авто