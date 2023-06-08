Рейтинг@Mail.ru
Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/berdyansk-1877064360.html
Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске
Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске - РИА Новости, 08.06.2023
Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске
Причиной взрыва автомобиля в городе Бердянске Запорожской области, по предварительной версии, стало неисправное газовое оборудование, сообщили в оперативных... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:06
2023-06-08T19:06
бердянск
запорожская область
происшествия
россия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877061740_0:231:960:771_1920x0_80_0_0_c5af251b05affebd9b4699942c396f63.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Причиной взрыва автомобиля в городе Бердянске Запорожской области, по предварительной версии, стало неисправное газовое оборудование, сообщили в оперативных службах региона. "При взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал... Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при установке газобаллонного оборудования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230608/remont-1876951286.html
бердянск
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877061740_0:189:960:909_1920x0_80_0_0_d025c2bd77540b5fc0ce1d82975d4163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, запорожская область, происшествия, россия, авто
Бердянск, Запорожская область, Происшествия, Россия, Авто
Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске

Оперативные службы назвали причиной взрыва авто в Бердянске неисправное оборудование

© Фото : Владимир Рогов / TelegramАвтомобиль, который взорвался в Бердянске
Автомобиль, который взорвался в Бердянске - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Автомобиль, который взорвался в Бердянске
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Причиной взрыва автомобиля в городе Бердянске Запорожской области, по предварительной версии, стало неисправное газовое оборудование, сообщили в оперативных службах региона.
"При взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал... Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при установке газобаллонного оборудования", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Рабочий погиб при ремонте газовой трубы на севере Москвы
Вчера, 14:14
 
БердянскЗапорожская областьПроисшествияРоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала