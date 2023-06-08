https://ria.ru/20230608/berdyansk-1877064360.html
Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске
Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске - РИА Новости, 08.06.2023
Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске
Причиной взрыва автомобиля в городе Бердянске Запорожской области, по предварительной версии, стало неисправное газовое оборудование, сообщили в оперативных... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:06
2023-06-08T19:06
2023-06-08T19:06
бердянск
запорожская область
происшествия
россия
авто
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Причиной взрыва автомобиля в городе Бердянске Запорожской области, по предварительной версии, стало неисправное газовое оборудование, сообщили в оперативных службах региона. "При взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал... Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при установке газобаллонного оборудования", - говорится в сообщении.
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бердянск, запорожская область, происшествия, россия, авто
Бердянск, Запорожская область, Происшествия, Россия, Авто
Оперативные службы назвали причину взрыва авто в Бердянске
Оперативные службы назвали причиной взрыва авто в Бердянске неисправное оборудование