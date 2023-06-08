https://ria.ru/20230608/belorussiya-1876929456.html
Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев
Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.06.2023
Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев
Запад не оставляет попыток совершения госпереворота в Белоруссии, использует для этого беглых предателей страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:10
2023-06-08T13:10
2023-06-08T13:20
белоруссия
безопасность
россия
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запад не оставляет попыток совершения госпереворота в Белоруссии, использует для этого беглых предателей страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета"."Откровенные предатели родины, осевшие в европейских столицах, просят у своих спонсоров очередной транш на подрывную деятельность", - сказал Патрушев в четверг в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874059975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, безопасность, россия, николай патрушев, нато
Белоруссия, Безопасность, Россия, Николай Патрушев, НАТО
Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев
Патрушев заявил, что Запад использует предателей Белоруссии, чтобы совершить госпереворот