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Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.06.2023
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13:10 08.06.2023 (обновлено: 13:20 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/belorussiya-1876929456.html
Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев
Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.06.2023
Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев
Запад не оставляет попыток совершения госпереворота в Белоруссии, использует для этого беглых предателей страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:10
2023-06-08T13:20
белоруссия
безопасность
россия
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запад не оставляет попыток совершения госпереворота в Белоруссии, использует для этого беглых предателей страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета"."Откровенные предатели родины, осевшие в европейских столицах, просят у своих спонсоров очередной транш на подрывную деятельность", - сказал Патрушев в четверг в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874059975.html
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белоруссия, безопасность, россия, николай патрушев, нато
Белоруссия, Безопасность, Россия, Николай Патрушев, НАТО
Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев

Патрушев заявил, что Запад использует предателей Белоруссии, чтобы совершить госпереворот

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запад не оставляет попыток совершения госпереворота в Белоруссии, использует для этого беглых предателей страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета".
"Откровенные предатели родины, осевшие в европейских столицах, просят у своих спонсоров очередной транш на подрывную деятельность", - сказал Патрушев в четверг в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Лукашенко ответил на заявление из Польши о подготовке мятежа в Белоруссии
25 мая, 12:37
 
БелоруссияБезопасностьРоссияНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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