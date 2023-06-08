https://ria.ru/20230608/belorussiya-1876929456.html

Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев

Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.06.2023

Запад все еще пытается совершить переворот в Белоруссии, заявил Патрушев

Запад не оставляет попыток совершения госпереворота в Белоруссии, использует для этого беглых предателей страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:10

2023-06-08T13:10

2023-06-08T13:20

белоруссия

безопасность

россия

николай патрушев

нато

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запад не оставляет попыток совершения госпереворота в Белоруссии, использует для этого беглых предателей страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета"."Откровенные предатели родины, осевшие в европейских столицах, просят у своих спонсоров очередной транш на подрывную деятельность", - сказал Патрушев в четверг в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874059975.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, безопасность, россия, николай патрушев, нато