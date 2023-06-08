https://ria.ru/20230608/artemovsk-1876853839.html

В Артемовске могут провести референдум о названии города, заявил Пушилин

В Артемовске могут провести референдум о названии города, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023

В Артемовске могут провести референдум о названии города, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что после восстановления Артемовска может быть проведен официальный референдум о названии города, но РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:03

2023-06-08T09:03

2023-06-08T09:12

артемовск

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что после восстановления Артемовска может быть проведен официальный референдум о названии города, но уже сейчас есть понимание, что местные жители поддерживают утвержденный ныне вариант. "У меня было много возможностей пообщаться и с эвакуированными жителями Артемовска, да и с нашими жителями Донецкой Народной Республики, и все однозначно настаивают на Артемовске. Почему? Потому что мы родились и помним, знаем этот город как Артемовск. И назван он в честь того человека, который основал в свое время Донецкую Криворожскую Республику. Почему мы должны по-другому его называть? Это наш символизм и наше мнение", - сказал Пушилин. При этом он не исключил, что после восстановления Артемовска его название будет закреплено официально на основании городского референдума. "Если потребуется проводить опрос, то это нужно будет делать абсолютно точно, когда город будет восстановлен, когда мы переключимся уже на мирные рельсы. И тогда, я не исключаю, мы подойдем к тому, чтобы поставить окончательную точку, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, что совершена какая-то ошибка. Тогда можем подходить уже непосредственно к какому-то опросу, к какому-то референдуму городскому в рамках законодательства - для того, чтобы определиться, как же город должен называться", - добавил врио главы республики. В настоящий момент, подчеркнул Пушилин, город называется Артемовском – в соответствии с указом, согласно которому названия городов и районов республики возвращаются к 11 мая 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230608/solntsepek-1876843181.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин