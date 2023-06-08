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В Артемовске могут провести референдум о названии города, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023
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09:03 08.06.2023 (обновлено: 09:12 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/artemovsk-1876853839.html
В Артемовске могут провести референдум о названии города, заявил Пушилин
В Артемовске могут провести референдум о названии города, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023
В Артемовске могут провести референдум о названии города, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что после восстановления Артемовска может быть проведен официальный референдум о названии города, но РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:03
2023-06-08T09:12
артемовск
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что после восстановления Артемовска может быть проведен официальный референдум о названии города, но уже сейчас есть понимание, что местные жители поддерживают утвержденный ныне вариант. "У меня было много возможностей пообщаться и с эвакуированными жителями Артемовска, да и с нашими жителями Донецкой Народной Республики, и все однозначно настаивают на Артемовске. Почему? Потому что мы родились и помним, знаем этот город как Артемовск. И назван он в честь того человека, который основал в свое время Донецкую Криворожскую Республику. Почему мы должны по-другому его называть? Это наш символизм и наше мнение", - сказал Пушилин. При этом он не исключил, что после восстановления Артемовска его название будет закреплено официально на основании городского референдума. "Если потребуется проводить опрос, то это нужно будет делать абсолютно точно, когда город будет восстановлен, когда мы переключимся уже на мирные рельсы. И тогда, я не исключаю, мы подойдем к тому, чтобы поставить окончательную точку, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, что совершена какая-то ошибка. Тогда можем подходить уже непосредственно к какому-то опросу, к какому-то референдуму городскому в рамках законодательства - для того, чтобы определиться, как же город должен называться", - добавил врио главы республики. В настоящий момент, подчеркнул Пушилин, город называется Артемовском – в соответствии с указом, согласно которому названия городов и районов республики возвращаются к 11 мая 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230608/solntsepek-1876843181.html
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин
Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин
В Артемовске могут провести референдум о названии города, заявил Пушилин

Пушилин не исключил, что название Артемовска закрепят референдумом после восстановления

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" водружают свой флаг на самой высокой точке Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке Артемовска - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Бойцы ЧВК "Вагнер" водружают свой флаг на самой высокой точке Артемовска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что после восстановления Артемовска может быть проведен официальный референдум о названии города, но уже сейчас есть понимание, что местные жители поддерживают утвержденный ныне вариант.
"У меня было много возможностей пообщаться и с эвакуированными жителями Артемовска, да и с нашими жителями Донецкой Народной Республики, и все однозначно настаивают на Артемовске. Почему? Потому что мы родились и помним, знаем этот город как Артемовск. И назван он в честь того человека, который основал в свое время Донецкую Криворожскую Республику. Почему мы должны по-другому его называть? Это наш символизм и наше мнение", - сказал Пушилин.
При этом он не исключил, что после восстановления Артемовска его название будет закреплено официально на основании городского референдума.
"Если потребуется проводить опрос, то это нужно будет делать абсолютно точно, когда город будет восстановлен, когда мы переключимся уже на мирные рельсы. И тогда, я не исключаю, мы подойдем к тому, чтобы поставить окончательную точку, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, что совершена какая-то ошибка. Тогда можем подходить уже непосредственно к какому-то опросу, к какому-то референдуму городскому в рамках законодательства - для того, чтобы определиться, как же город должен называться", - добавил врио главы республики.
В настоящий момент, подчеркнул Пушилин, город называется Артемовском – в соответствии с указом, согласно которому названия городов и районов республики возвращаются к 11 мая 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева.
Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
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АртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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